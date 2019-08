Luke Perry, il figlio mostra un video registrato prima della morte: “Il giorno più brutto della mia vita”

Jack Perry parla ancora di Luke Perry, il Dylan di Beverly Hills. E fa nuove dichiarazioni su prima che morisse. Ecco quali e cos’è successo

La morte di Luke Perry fa ancora male e continua ad essere una ferita sanguinolenta nel mondo dello spettacolo, che ancora non si capacita della scomparsa del celeberrimo Dylan di Beverly Hills 90210.

Una ferita che poco fa è stata di nuovo scucita quando il figlio dell’attore, Jack Perry, ha deciso di pubblicare delle scene mai rese note di suo padre che risalgono al giorno prima dell’ictus che poi avrebbe interrotto per sempre la vita di Perry.

Jack Perry torna a parlare di Luke Perry e del giorno più brutto di tutta la sua vita

Jack Perry, noto anche come Jungle Boy nel wrestling, ha postato sul suo profilo un video nel quale lo si vede combattere strenuamente contro Rich Swann poco prima della chiamata al 911 che avrebbe condotto suo padre nell’ospedale dal quale non sarebbe più uscito.

Per quel che concerne la condivisione del video, il figlio di Luke Perry ha detto di non averlo fatto prima a causa delle varie situazioni che si erano presentate. La mattina seguente a quell’incontro è stato:

“Il giorno più brutto della mia vita. Ma per un momento, lì con Rick, tutto sembrava okay”.

La condivisione del video è opera di The Blast ed è stata la giusta opportunità per Jack Perry di ringraziare tutti coloro che gli sono stati accanto nel momento più brutto della sua vita, affrontando anche il tema di un suo ritorno in scena nel Game Changer Wrestling, in programma per questo venerdì.

Luke, il gesto del figlio commuove i fan

Un evento che il giovane Perry ha descritto in questo modo:

“Sarà bello essere di nuovo a casa”.

Jack Perry aveva respinto un incontro due giorni dopo la morte del padre: la morte di Luke lo aveva “distaccato” dal suo lavoro e dalla sua velleità. Tuttavia adesso pare che il giovane wrestler sia pronto ad andare avanti con la sua vita.