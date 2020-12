J-Ax vicino al divorzio dalla moglie: il post sui social lascia senza parole

J-ax pseudonimo di Alessandro Aleotti è uno degli artisti musicali più ascoltati dalla nuova generazione di ragazzi.

Capostipite di uno dei primissimi gruppi rap-pop, gli Articolo 31, è oggi molto apprezzato nella sua carriera solistica e nelle vesti di presidente della giuria a Al Together Now, celebre game show musicale condotto da Michelle Huzinker.

Il rapper ha preso in contropiede i suoi follower poche ore fa, con il suo ultimo post pubblicato sui social.

J-ax fa una confessione privata al suo pubblico. Scopriamo tutti i dettagli della vicenda.

L’artista milanese, molto attivo sui social, ha fatto una confessione privata ai suoi follower, legata al rapporto con lui e sua moglie Elaina Coker, un ex modella originaria della Florida.

J-ax ha rivelato un particolare aneddoto che ha visto la coppia ‘vicinissima’ al divorzio.

Il rapper rivela che diversi anni fa , lui e sua moglie, erano alla ricerca di una casa nuova, e di compratori disposti ad acquistare la loro vecchia abitazioni.

Si può dire che furono fortunati nell’incontrare un agente immobiliare che in primis abbia trovato la casa dei loro sogni ma allo stesso tempo un compratore. Prima di vendere la loro vecchia casa però, per aumentarne il valore, J-ax decise di ristrutturare il bagno completamente.

Ma qualcosa andò storto il giorno della visita, fu ‘colpa della madre’.

Ecco cosa fece la madre il giorno della visita degli acquirenti:

e poi:

ha raccontato ai followers i quali a questo punto dell’aneddoto hanno iniziato già a pregustare il finale, il quale si rivelerà del tutto inaspettato.

Chiaramente le conseguenze dell’aver mangiato quel dolce hanno avuto risvolti ‘devastanti’, e nella loro vecchia abitazione dove di li a poco ci sarebbe stata la visita da parte dei compratori, non vi era più il bagno, completamente smantellato.

‘dovemmo entrambi accettare la realtà: dovevo fortissimamente cagare […] Non potevo proprio muovermi. Ogni passo mi avrebbe avvicinato alla Fine. Mia moglie, fra il pianto e il riso, mi passa un quotidiano che avevamo in casa’

poi accade l’inverosimile:

‘Finalmente libero, corsi via per buttare l’Orrore fuori dalla casa. Ma alla porta mi ritrovai i compratori e l’agente. Non sapevo come spiegare che avevo un giornale con la mia cacca in mano’