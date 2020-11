J-Ax confessa a Verissimo: ‘Combatto ancora contro la depressione’

Il celebre cantante italiano ha parlato a cuore aperto a Silvia Toffanin della malattia contro cui sta combattendo da marzo.

Milioni di fan hanno seguito il racconto di J-Ax, che si è confessato a Verissimo sulla malattia contro cui combatte e che non gli dà tregua da molto tempo.

Verissimo, J-Ax si confessa: “Sono malato”

Sabato scorso, il celebre cantante J-Ax ha preso parte allo speciale di Verissimo dedicato alla giornata contro la violenza sulle donne.

Il rapper si è espresso in favore del femminismo e dell’uguaglianza di genere, ribadendo quanto queste tematiche siano di primaria importanza nel nostro Paese.

A cuore aperto, il celebre volto della televisione italiana, attualmente impegnato con All together now, si è confessato anche su sue problematiche personali.

Il cantante combatte ancora la malattia acuitasi durante il primo lockdown

J-Ax, infatti, soffrirebbe di depressione da tempo, una malattia che si è acuita in special modo nel periodo del primo lockdown di marzo.

J-Ax ha rivelato di non essere ancora riuscito a vincere del tutto questa battaglia:

“Tutt’ora combatto la depressione verso la situazione che stiamo vivendo”.

Il cantante ha dichiarato anche di chiedersi spesso quanto sia utile il suo mestiere in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, segnato dalla pandemia da Covid-19.

A rincuorare J-ax ci hanno pensato i suoi stessi numerosissimi fan, che gli hanno detto apertamente quanto la sua musica li stia aiutando ad affrontare questo periodo difficile per tutti.

Non ci resta che augurare a J-Ax si riuscire a trovare la forza di combattere in questo periodo così duro e buio per tutti.