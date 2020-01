‘Non mi sento un traditore’ J-Ax, la verità sulla lite con Fedez, ecco cosa è successo tra i due

Ormai è una cosa risaputa il litigio che c’è stato tra il cantante rapper J-Ax e Fedez. Non è un mistero che oggi tra i due non scorra ben sangue ma qual’è stato il motivo di tutto questo astio tra loro?

A quanto pare infatti i due sembrano avere ormai un rapporto glaciale,ma J-Ax non ha nascosto ormai il rapporto tra lui e Fedez. Il cantante non ha mai nascosto infatti che tra lui e il cantante Fedez ci siano stati dei momenti davvero difficili e che oggi continuano su questa strada.

I due a quanto pare infatti sembrano non avere più un rapporto come prima, con collaborazioni e uscite tra amici. Il rapper J-Ax infatti ha raccontato nel dettaglio cos’è che ha provocato questo improvviso comportamento. A quanto pare ad accusare J-Ax è ststo il rapper che ha raccontato in una recente intervista che è stato proprio J-Ax a voltargli le spalle

“Non mi sento un traditore e su quella questione nello specifico non risponderò mai, perché voglio si parli di me per la musica. La cosa mi è scivolata addosso e non ho niente da dire, anzi meglio se mi fate passare per il cattivo della situazione”

“Quando sono uscito dalla società Newtopia (fondata con Fedez, ndr) ho avuto una serie di piccole sfighe tanto che, ad un certo punto, ho pensato di avere la nuvoletta della sfiga di Fantozzi sulla testa. Ho subito un controllo della Guardia di Finanza che poi si è risolto bene, con un nulla di fatto. Ma in quel momento pensi di tutto. Poi sono arrivate ‘Le Iene’ per un servizio, poi non andato mai in onda, sulla qualità della Maria Salvador, la cannabis legale di cui sono testimonial. Praticamente un’azienda concorrente della Maria Salvador aveva messo in dubbio la qualità del prodotto. Per fortuna, dopo le analisi, è rientrato tutto perché erano accuse false. In quel momento ero pieno dei casini e pensavo ‘questo è il destino che me la sta facendo pagare’. Vivo, come tanti miei colleghi, il complesso dell’impostore.