Dopo la malattia, J-Ax torna in forma come i vecchi tempi.

Il rapper è tornato con un nuovo singolo insieme a una sua vecchia conoscenza, scopriamo di chi si tratta.

J-Ax, dopo il Covid è tornato

Lo scorso aprile il noto rapper, aveva annunciato su Instagram che lui e sua moglie Elaina Coker avevano contratto il virus.

E’ stato il periodo più buio della sua vita, la cosa che lo ha fatto più soffrire è la difficoltà di spiegare a suo figlio di 4 anni, di non stare a contatto con la madre che è chiusa in stanza.

Un dolore inimmaginabile per il rapper vedere suo figlio con le lacrime agli occhi.

J-Ax, in passato raccontò che il virus lo aveva molto spaventato dato che non è stato mai così male in vita sua:

“È il peggior mal di testa della tua vita, io ho dovuto prendere 4 diversi farmaci per cercare di calmarlo e non funzionavano ed ero comunque steso a letto impossibilitato a muovermi.”

Insomma, un periodo davvero difficile che ha messo a dura prova lui e tutta la sua famiglia.

Ma ora si è ripreso ed è tornato più forte di prima con un nuovo singolo, scopriamo di più.

J-Ax, il nuovo singolo

Poco fa, il rapper ha annunciato l’uscita del suo nuovo brano, Salsa.

Ne aveva già parlato poche settimane fa, rivelando:

“Il pezzo più zarro che abbia mai fatto. Vi dico solo che ‘Ostia Lido’ in confronto è ‘La cura’ di Battiato, la zarrata suprema.”

Infatti ha mantenuto la promessa, ma da chi si è fatto aiutare? da una sua vecchia conoscenza ovvero, il rapper Jack la Furia.

J-Ax nel post ha scritto:

“Per festeggiare l’uscita della zarrata definitiva, io e Jack La Furia, abbiamo deciso di regalarvi questa versione acustica con i miei Mariachi di Fiducia (Sì, sono quelli di Maria Salvador”.

Insomma sembra proprio che l’artista si sia ripreso, dopo il triste periodo che ha passato è tornato più forte di prima, proprio come i vecchi tempi.

