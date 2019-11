Lutto per J-Ax e gli Articolo 31, il messaggio di addio sui social: ‘Buon viaggio fratello mio…’

Grave lutto per J-ax e lo staff degli Articolo 31, il messaggio di addio sui social: “Ti voglio ricordare così giovane e felice…”

Uno dei gruppi musicali hip hop che ha fatto la storia della musica del nostro Paese è, senza alcun dubbio, quello degli Articolo 31. La band, composta da J-Ax e Dj Jad, ha rivoluzionato la musica italiana degli anni ’90 riscuotendo un enorme successo anche all’estero. Non molte ore fa, è giunta una spiacevole notizia riguardante lo staff del gruppo: è venuto a mancare prematuramente Luciano Roberti, il messaggio di cordoglio sui social.

Lutto per J-ax e gli Articolo 31

Negli anni ’90 a Milano nasce il noto gruppo musicale hip hop, gli Articolo 31, composto da da J-Ax e DJ Jad. Hanno riscosso un enorme successo non solo nel nostro Paese ma anche all’estero in quanto hanno rivoluzionato la musica per i caratteri distintivi del loro genere come il freestyle. Nei primi anni 2000, il duo ha deciso di interrompere la loro collaborazione, avviando entrambi le carriere da solisti. La pausa si è interrotta lo scorso anno, quando J-Ax ha annunciato cinque date presso il Fabrique di Milano in occasione dei 25 anni di carriera.

Non molte ore fa, si è diffusa in rete una notizia riguardate proprio lo staff del noto gruppo musicale: si è spento Luciano Roberti, le parole di addio sui social.

Addio a Luciano Roberti

Il mondo della musica piange la scomparsa di Luciano Roberti, membro di lunga data dello staff degli Articolo 31. La notizia della sua morta è stata diffusa tramite social dal fratello Angelo, con un triste messaggio a lui dedicato:

“Ti voglio ricordare così giovane e felice. Mi hai insegnato ad amare l Hip Hop ed ora è anche grazie a te se sono quello che sono.”

E poi ha aggiunto: