Ivana Spagna ‘Ha tentato il suicidio’: salvata per un pelo dalla sua Bimba

Ivana Spagna ospite a ‘Io e te’, racconta il dramma del tentato suicidio: ‘Avevo organizzato tutto quanto, ma…’

Ivana Spagna, è tra i volti iconici della musica italiana, nota per molti testi che hanno fatto la storia, come ‘Gente come noi’.

La cantante originaria di Valeggio sul Mincio, è stata ospite nell’ultima puntata di ‘Io e te’ il nuovo programma condotto dal noto giornalista, Pierluigi Diaco e i suoi bracci destri, la saggia Sandra Milo e l’ironica Valeria Graci.

La Spagna, ripercorre insieme ai suoi telespettatori uno degli aspetti più drammatici della sua vita, il suo tentato suicidio e come sia ritornata sui suoi passi.

Il tentanto suicidio

Ivana Spagna, ospite a ‘Io e te’ condotto da Pierluigi Diaco, rivela uno dei periodi più duri e drammatici della sua esistenza, iniziato a ridosso della morte della sua cara madre.

La cantante 64enne, ha raccontato di aver tentato il suicidio. La perdita della figura materna ha creato in lei un forte senso di vuoto, smarrimento e solitudine al quale voleva porvi rimedio con l’irreparabile:

‘Quando sto male mi nascondo perché non voglio che la mia sofferenza pesi sugli altri’

Esordisce così, Ivana Spagna, poi continua, rivelando di essere andata a lavoro in quel periodo solo affinchè chi collaborava con lei non perdesse il lavoro:

‘Sono andata a cantare la sera stessa per non far perdere il lavoro alle persone che erano con me. Alla fine del concerto, in camera, ho urlato. Sono andata avanti così fino alla fine del tour e alla fine ero distrutta’

Poi, quella drammatica sera, racconta la cantante, in cui era pronta e aveva organizzato tutto:

‘Avevo organizzato tutto quanto’

Ivana Spagna salvata dal gesto estremo

La cantante continua nel suo drammatico racconto, rivelando che se è ancora qui a parlarne è perchè è stata salvata. Il suo angelo custode è stata la sua bimba, la sua piccola gattina:

‘Ad un certo punto, mi spunta la gattina davanti miagolando e ho detto ‘E tu a chi resti?’ Allora ho capito subito che stavo punendo chi mi voleva bene’

e ancora:

‘Sono andata davanti alle foto dei miei genitori a piangere, perché mi sono resa conto dell’errore che stavo facendo, loro avevano lottato per secondi in più di vita e io me ne volevo togliere così?’

In ultimo la cantante ha concluso la sua intervista consigliando a chi sta attraversando un brutto periodo a non isolarsi e a lottare.