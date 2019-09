Ivana Mrazova, operazione necessaria: problemi di salute per la fidanzata di Luca Onestini costretta a rimanere in Repubblica Ceca

Ivana Mrazova, intervento urgente per la modella ceca, i fan seriamente preoccupati per la ragazza, ecco cosa ha raccontato

Ivana Mrazova è una modella che ha ottenuto un enorme successo in Italia. La giovane ha ottenuto un grande successo per aver partecipato a una delle edizioni del Grande Fratello Vip. La giovane è molto amata dai suoi fan, sopratutto perchè spontanea e sempre sorridente.

Ivana preoccupa i fan

La bellissima modella Ceca e oggi attuale fidanzati dell’ex tronista Luca Onestini, ha confidato ai suoi fan, di un problema molto serio che la sta preoccupando molto in questo periodo. La giovane infatti attualmente si trova nella Repubblica Ceca e come ha affermato poco tempo fa, era tornata li per rivedere la sua famiglia, che proprio a causa del lavoro in Italia, vede molto poco. La giovane però qualche ora fa ha comunicato una notizia ai suoi followers molto preoccupante. Ivana si è confidata con i suoi amati followers comunicando loro, che purtroppo rimarrà con la sua famiglia ancora per un po. Il motivo di tale decisione però è dovuto ad un piccolo problema di salute che affigge la bella modella

Ivana, operazione inevitabile

La giovane fidanzata di Luca Onestini, Ivana Mrazova è molto attiva sui social. Pare infatti che nelle ultime ore abbia confidato ai suoi followers di essere molto preoccupata per la sua salute. Ivana infatti come ha raccontato, si trova con la sua famiglia nella Repubblica Cieca, questa volta però ad intrattenerla nella sua città natale è un problema di salute. L’intenzione della modella infatti, era quella di rimanere il più tempo possibile con la sua famiglia, ma a quanto pare si è vista costretta a restare nella sua città per un motivo più grave.

Alcuni utenti sospettano infatti che la ragazza si sia allontanata dall’Italia perché in crisi con il suo attuale compagno Luca Onestini. In realtà il vero motivo di tale allontanamento e che Ivana deve sottoporsi, nei prossimi giorni, ad un delicato intervento di salute. La modella però non ha specificato il motivo di tale intervento, anche se i fan sono seriamente preoccupati. Attualmente Luca si trova ancora in Italia, ma a breve raggiungerà la sua amata per sostenerla in questo percorso cosi delicato.