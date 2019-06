Pomeriggio 5, Ivana Icardi ‘Vuoi che lo lecchi anche a te?’ Proposta indecente a Riccardo Signoretti

Ivana Icardi, sorella del bomber dell’Inter Mauro Icardi, ha provocato il direttore di “Nuovo” Signoretti in maniera inaspettata…

Due fratelli, due modi di esser diventati conosciuti al grande pubblico, un unico cognome Icardi. Mauro è conosciuto per le sue talentuose prestazioni nella squadra dell‘Inter. La sorella Ivana Icardi è nota per essere un po’ irruente.

Ivana, invece, è un po’ meno conosciuta, eppure, grazie al suo cognome e alla vicenda che l’ha vista coinvolta contro Wanda Nara ( moglie di Mauro), è riuscita ad essere presa nel cast della sedicesima edizione del Grande Fratello.

Il Gf 16 sta ormai giungendo al suo capolinea con questa stagione. Tuttavia Barbara D’Urso, sua conduttrice, non perde occasione di continuare ad invitare direttori di riviste e personaggi dello spettacolo nei suoi salotti televisivi per discorrere dei personaggi di questo Grande Fratello.

Ivana e la proposta scandalosa a Riccardo Signoretti

Ivana Icardi è, senza dubbio, uno dei personaggi della casa più spiata d’Italia che ha vissuto maggiormente la distanza con il suo fidanzato e, per questo, si è lasciata andare con Gianmarco Onestini, fratello minore di Luca ( ex tronista di Uomini e Donne e, a sua volta, ex gieffino ).

Ospite a Pomeriggio 5, un’altra trasmissione condotta proprio da Barbarella, Ivana Icardi è stata chiamata a commentare le situazioni createsi all’interno del Grande Fratello.

L’ex inquilina della casa, durante un accesa discussione con Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, si è resa artefice di una proposta alquanto inaspettata al suo interlocutore.

Orecchie da mercante

La sorella del calciatore argentino dell’Inter,infatti, è stata accusata in più occasioni di non aver portato rispetto al suo fidanzato fuori dalla casa, comportandosi in maniera piuttosto osè con Gianmarco Onestini.

Mentre Signoretti le ricordava che il gesto di leccare l’orecchio a Onestini non fosse corretto nei confronti del suo compagno, la bella Ivana ha replicato in modo provocatorio al giornalista:

“Vuoi che lo lecchi anche a te l’orecchio?”.

Tuttavia il direttore ha fatto finta di niente e ha portato avanti il suo intervento non dando importanza alla provocazione. Riuscirà Ivana Icardi a farsi finalmente perdonare dei gesti non rispettosi che, inizialmente, avevano portato ad una rottura con il compagno?