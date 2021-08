Ivana Icardi è diventata mamma per la prima volta: chi è il...

La sorella del calciatore Mauro Icardi, è diventata mamma. Tutti la ricordano per la sua partecipazione al Grande Fratello a cui partecipò dopo le dichiarazioni su Wanda Nara, sua cognata.

Ora è diventata mamma della piccola Giorgia, ma scopriamo chi è il padre della piccola.

Ivana Icardi, chi è Hugo Sierra

Ivana Icardi, da qualche anno, è legata all’ex modello Hugo Sierra, conosciuto nel 2019 a Supervivientes dove entrambi sbarcarono in qualità di ex flirt di Gianmarco Onestini ed ex compagno di Adara Molinero.

Infatti Hugo per Ivana è l’ex compagno dell’ex fidanzata del suo ex flirt, un intreccio non da poco.

La Molinero, durante il Gran Hermano Vip, tradì Hugo Sierra con il fratello di Luca Onestini, Gianmarco.

La storia tra Ivana e Hugo fu vista come una ripicca, però non finì come molti si aspettavano, infatti è durata anche finito Supervivientes.

I due hanno anche passato la quarantena insieme ed ora sono genitori di una bambina.

Ivana Icardi, il dolce annuncio

La sorella del grande calciatore, Mauro Icardi, ha annunciato la gravidanza a febbraio.

In questi ultimi mesi ha postato molti scatti col pancione, aggiornando i suoi fan su come stesse procedendo la dolce attesa.

Ma dopo un giorno di silenzio, nelle sue Instagram Stories ha dato il dolce annuncio con in braccio la sua piccola:

“Potete immaginare che ora mi occupo di qualcos’altro, Grazie mille a tutti per essere sempre presenti. Siamo super felici”.

Giorgia è nata il 6 agosto alle 22.45, una grandissima gioia anche per il compagno Hugo Sierra.

