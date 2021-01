Iva Zanicchi si scopre e le caccia fuori ‘Una sporcacciona’: imbarazzo in...

Momenti di imbarazzo nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo. Iva Zanicchi ‘una sporcacciona’. Ecco che cosa è accaduto in diretta.

Iva Zanicchi è tra gli artisti più amati dal pubblico italiano.

Nell’arco degli ultimi mesi è stata al centro del gossip, a seguito del suo ricovero preventivo in ospedale per aver contratto il Covid.

La cantante di Zingara, è tornata a far parlare di se a seguito della sua ultima intervista a Verissimo, dove insieme ad Orietta Berti, collega e amica, si è raccontata spaziando dalla carriera al privato.

Poi un momento di forte imbarazzo per la conduttrice di Verissimo. Ecco che cosa è accaduto durante la diretta dello scorso 16 Gennaio 2021.

Iva Zanicchi ‘una sporcacciona’

Dopo aver condiviso nuovamente con i suoi fan i momenti più bui di questi ultimi mesi caratterizzati dal ricovero preventivo per aver contratto il Covid, Silvia Toffanin ha voluto fare una sorpresa all’amata cantante.

La conduttrice manda così in onda un videomessaggio registrato da Cristiano Malgioglio, con cui la Zanicchi intrattiene un rapporto di profonda amicizia da anni, e che in virtù di ciò conosce i più suoi più intimi segreti.

Nel corso della diretta si parla così del presunto flirt tra Iva Zanicchi e l’attore Richard Burton tra i quali ci sarebbe stato anche un bacio molto appassionato.

Contemporaneamente appare sullo schermo uno scatto amarcord della cantante, che ha fatto da copertina ad una vecchia edizione del Tv Sorrisi e canzoni. Dopo la foto cala il gelo nello studio di Verissimo, Silvia Toffanin profondamente imbarazzata.

La foto in questione la vede giovanissima, e nel pieno del suo splendore, mentre posa mettendo in mostra le sue forme sinuose e morbide, e le sue bellissime gambe.

A questo punto la padrona di casa si rivolge alla cantante romagnola dicendole:

‘Com’eri sensuale in quella foto’

e Iva Zanicchi ha così replicato:

‘Ero un po’ sporcacciona! C’è stato un attimo mio un po’ così’

mettendo in imbarazzo la conduttrice con il suo inaspettato commento.

Il dramma della Zanicchi: ‘Fu un disastro’

Durante l’intervista l’artista romagnola e Orietta Berti hanno voluto ricordare il loro primo Festival di Sanremo. A tal proposito Iva Zanicchi ha rivelato che fu un vero e proprio disastro.

Il motivo? La cantante rivela che al tempo, viaggiava sull’onda del successo del suo singolo ‘Come ti vorrei’, la stampa ‘al tempo benevola’ nei suoi riguardi non aveva alcun dubbio sul suo successo all’Ariston, ma non tutto andò però come preventivato:

‘Il mio primo festival è stato un disastro, non mi hanno neanche lasciato cantare che mi hanno sbattuto fuori’

e ancora:

‘Ero emozionatissima, non avevo neanche sentito l’orchestra’

ha concluso la Zanicchi rivelando il singolare aneddoto.