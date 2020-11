La situazione peggiora ancora per Iva Zanicchi. La cantante comunica ai suoi fan le ultime novità purtroppo non positive sulla sua salute.

Iva Zanicchi si è aggravata. La sua situazione ha reso necessario l’intervento diretto dell’ospedale. Per lei si è reso necessario il ricovero.

Iva Zanicchi sta affrontando anche lei una delle battaglie più ardue della sua vita, quella contro il mostro che sta mietendo vittime ogni giorno in ogni parte del Pianeta. Di seguito il messaggio che la cantante ha voluto inviare a tutte le persone che le vogliono bene.

Iva Zanicchi ricoverata: Ha la polmonite bilaterale

Un video che preoccupa tantissimo i fan della celebre cantante. Iva Zanicchi, infatti, appare fortemente provata dalla malattia e dai suoi sintomi. Solo pochi giorni fa aveva rivelato la sua positività ma essere asintomatica le aveva fatto sperare in una repentina guarigione.

Purtroppo però anche per lei, come per Carlo Conti, è stato necessario un ricovero. La sua condizione è peggiorata in maniera repentina.



Il video in cui comunica del suo ricovero è stato pubblicato poche ore fa. Non è stato rivelato il giorno esatto in cui la cantante ha deciso di affidarsi ad una struttura ospedaliera. Allo stato attuale, la malattia le ha provocato una polmonite bilaterale.

Iva ricoverata al Tulipano rosso

La cantante racconta di essersi affidata alle cure degli ‘angeli’ del ‘Tulipano Rosso’ l’ospedale Vimercate.

‘Ce la farò’, dice la Zanicchi ai suoi fan, anche se non nasconde la preoccupazione e la malinconia che sopraggiunge soprattutto la sera, quando purtroppo è sola in ospedale.

L’ex opinionista del Grande Fratello ci tiene a raccontare, passo per passo, l’evolversi della sua malattia. Cosa che un po’ tutti i vip, un po’ per rassicurare e un po’ per sentirsi meno soli, fanno sui social. La Zanicchi prova a concludere il messaggio con un messaggio positivo:

‘Sono fiduciosa. Lo so che ce la farò’

Non sono ancora chiari i motivi precisi che hanno portato al ricovero necessario della cantante. Non possiamo fare altro che aspettare di leggere la notizia della sua guarigioni.

Ovviamente, la cantante ancora una volta mette in guardia tutti e invita all’attenzione contro questo virus. Iva purtroppo ha contagiato anche sua sorella ma della sua salute, per adesso, non abbiamo notizia. Speriamo che entrambe stiano meglio al più presto.