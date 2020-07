Iva Zanicchi costretta a chiamare i Pompieri, disastro in casa per la cantante: ecco cos’è successo

Iva Zanicchi costretta a chiamare i Pompieri, disastro in casa per la...

Non è stato bello per Iva Zanicchi ritrovarsi nel disastro in cui si è svegliata

Nella casa di Iva Zanicchi è successo un disastro, una disavventura ripresa dal compagno Fausto Pinna. L’uomo ha registrato un video in cui si vede la cantante immersa in acqua e fango in quello che era il loro giardino. A provocare questo disastro, sono state le piogge copiose.

Le parole di Iva

Ciò che vediamo nelle riprese video sono le conseguenze di un fortissimo acquazzone che si è abbattuto sulla casa della Zanicchi. Il video è stato pubblicato su Instagram con la descrizione semplice:

“Incredibile quanta acqua e grandine! Ecco la situazione davanti al mio garage… anche da voi brutto tempo? Un bacio a tutti”

Il sostegno del compagno Fausto Pinna

Nel video possiamo sentire le urla di una sconvolta Iva Zanicchi. È immersa in acqua e fango, nel tentativo di eliminare l’acqua che si è accumulata dopo la pioggia:

“Oggi, 11 luglio, guardate davanti al mio garage! Pochi minuti, dieci minuti di pioggia e grandine e guarda qua che disastro! Io ora chiamo i pompieri. Si son chiusi tutti i tombini, è stata la fine del mondo. Dieci minuti di buio pesto e ora invece è così, è tornato il sole”.

Tra i protagonisti del video vediamo anche il cane della cantante

“Guarda anche il cane come si è spaventato”.

Regista della scena è il compagno di lunga data Fausto. La Zanicchi a tutt’oggi si definisce ancora innamoratissima, infatti la loro storia dura da tantissimi anni anche se non si sono mai sposati.

In una sua vecchia intervista rilasciata a Grand Hotel, Iva ha spiegato