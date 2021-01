Iva Zanicchi, chi è il compagno Fausto Pinna: età, furto, tradimento, malattia

La celebre cantante Iva Zanicchi ha spesso parlato, nel corso di ospitate e interviste, dell’amore della sua vita, Fausto Pinna.

Di recente, l’artista ha sconvolto i fan con la terribile notizia del male che ha colpito l’uomo e contro cui sta lottando.

Nasce nel 1950 ed è un produttore musicale. Di origini sarde, diventa noto nel mondo dello spettacolo per essere, da 35 anni, il compagno di Iva Zanicchi.

La coppia si incontra per la prima volta del 1986, durante la lavorazione del disco dal titolo Care Colleghe.

All’epoca, Iva era ancora sposata Tonino Ansoldi, l’uomo con il quale, nel 1967, aveva avuto la figlia Michela.

Dopo il divorzio da Ansoldi, Iva vive la sua relazione con Fausto alla luce del sole, ma decide di non risposarsi:

“Non voglio sposarmi. Non è più il tempo. Credo nel sacramento del matrimonio, mi sono sposata in chiesa una volta. Potevo annullarlo ma non l’ho fatto. Io e il mio ex marito abbiamo un ottimo rapporto.”