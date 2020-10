Iva Zanicchi, crollo emotivo per la scoperta del tumore: la battaglia del marito, la verità a Verissimo

Iva Zanicchi, crollo emotivo per la scoperta del tumore: la battaglia del...

Verissimo, la nota cantante si lascia andare in una triste confessione: per la prima volta, parla della malattia di cui soffre il marito.

Ospite della nuova puntata di Verissimo, Iva Zanicchi ha deciso di dare voce al suo dolore.

Per la prima volta, la cantante emiliana parla della malattia di cui soffre suo marito, Fausto Pinna e dei mesi difficili passati durante il lockdown.

Verissimo, il dolore di Iva Zanicchi

Nella nuova puntata di Verissimo non mancano momenti in grado di regalare emozioni ai telespettatori. Tra gli ospiti dell’appuntamento odierno del rotocalco di Canale 5 anche Iva Zanicchi. Intervistata da Silvia Toffanin, la cantante emiliana ha voluto condividere con il pubblico il suo dolore: i difficili mesi in quarantena e la grave malattia del suo compagno di vita.

Durante il lockdown, la 80 enne ha ammesso che ha sofferto di depressione. Forte è stata la paura, quella sua e di suo marito, di uscire da casa quando è stata prevista la riapertura dei locali.

Prima di ora, nessuno conosceva del brutto male di Fausto Pinna, compagno della cantante da oltre 30 anni che ha resto tutto molto doloroso.

Il tumore di Fausto Pinna

Durante l’intervista, Iva Zanicchi visibilmente emozionata ha raccontato che quando ha scoperto la malattia di suo marito durante la quarantena in quanto si è accorta che non stava bene.

Dopo il ricovero in un ospedale milanese, è giunta la triste diagnosi: un tumore.

“All’inizio mi è crollato il mondo addosso, ma poi abbiamo iniziato a lottare. Credo che la fiducia e la voglia di vivere e sconfiggere ogni malattia sia importante e utile. Fausto è una iena e insieme non abbiamo mai perso il buonumore e la voglia di ridere”.

Nonostante ciò insieme hanno deciso di lottare contro questo brutto male e non hanno mai perso il buon umore e la voglia di ridere dinnanzi ad ogni difficoltà.