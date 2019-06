Iva Zanicchi dimagrimento troppo veloce: “Ho perso 7 chili in due settimane”

Iva Zanicchi ritenta con il metodo ideato da Alberico Lemme. La cantante e conduttrice sta seguendo un’altra volta la tanto criticata Dieta Lemme. E l’assunzione di determinati cibi proposto dal farmacista sta già dando i suoi risultati: in due settimane, l’Aquila di Ligonchio ha smaltito più di sette chili.

Uno splendido risultato anche se comporta enormi sforzi e sacrifici per Iva, che ha da sempre un ottimo rapporto con il cibo. La Zanicchi aveva sperimentato già parecchio tempo fa a seguire il regime di Lemme ma dopo pochissimo aveva abbandonato l’idea.

Adesso, complice l’esperienza che li ha fatti “incontrare” al Grande Fratello 16 dove Lemme è stato nella casa per qualche settimana, Iva ha scelto di riprovarci, ancora più gagliarda.

E per adesso tutto sta volgendo per il verso giusto: l’opinionista si sente già meglio!

“Sto seguendo una dieta rigorosa, terribile, non ricordo neppure i nomi delle persone. Ma in due settimane ho perso sette chili e mezzo”

Ha confessato Iva Zanicchi a Porta a Porta, nella puntata di martedì 18 giugno all’insegna all’alimentazione.

“Sto seguendo la dieta Lemme ma io non mangio la pasta a colazione come fanno gli altri. L’ho subito avvertito a riguardo: non faccio una cosa del genere e così mangio altro, tipo le fragole”