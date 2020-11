Iva Zanicchi sta ancora male ‘Febbre alta e polmonite’: la cantante preoccupa i fan

Iva Zanicchi preoccupa i fan con il suo ultimo video su Instagram. Le sue condizioni non migliorano, la cantante in lacrime: ‘Non mi lasciano tornare a casa’.

Come è noto lo scorso 10 Novembre, Iva Zanicchi è stata ricoverata presso l’Ospedale di Vimercate a causa del Covid. Il suo ultimo messaggio sui social allarma i fan.

Poche ore fa, la cantante emiliana è ritornata sui social, per aggiornare i fan in merito alle sue condizioni di salute, dato l’improvviso peggioramento della sintomatologia da Covid.

Infatti dalle prime fasi del ricovero, è stato necessaria l’assistenza con l’ossigeno dato il rilevamento di una Polmonite, come i fan hanno potuto constatare durante una delle sue ultime dirette sui social.

Nell’ultimo video pubblicato su Instagram Iva Zanicchi crolla dinanzi all’obiettivo della sua fotocamera e non riesce a trattenere le lacrime.

Iva Zanicchi ancora in Ospedale: ‘Febbre e polmonite’

Pensava di tornare a casa, l’artista emiliana, da pochi giorni ricoverata all’ospedale di Vimercate. Ma nonostante il suo spirito da combattente, la sua positività e il suo darsi forza, ciò non è stato possibile.

Purtroppo le sue condizioni non sono ancora del tutto migliorate. Iva Zanicchi, che nel video postato non riesce a trattenere le lacrime rivela di presentare ancora febbre e la Polmonite, motivi per i quali non sarà ancora possibile per lei ritornare a casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iva Zanicchi (@ivazanicchireal)

Dopo aver rivelato le sue attuali condizioni, l’ex politica ci ha tenuto a ringraziare ‘tutti i medici, gli infermieri e gli addetti alle pulizie’ che ogni giorno fanno ‘sacrifici enormi’ affinchè possano garantire una adeguata assistenza a tutti.

L’affetto dei fan e delle colleghe

Non è mancato il suo pensiero a chi la segue, e che da quando ha rivelato di star male, l’ha inondata del proprio affetto, una dimostrazione che, rivela Iva, non aveva mai ricevuto prima d’ora nella sua vita.

Tantissimi ancora i messaggi dei fan, tra questi però spuntano quelli delle due celebri conduttrici Tv.

Si tratta delle amatissime Mara Venier e Rita Dalla Chiesa che le hanno augurato di poter guarire presto e fare ritorno a casa dalla sua cara famiglia.