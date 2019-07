Iva Zanicchi brutto incidente a mare durante le vacanze: ‘Che male!’

Iva Zanicchi, brutto incidente a mare, necessario l’intervento della fisioterapista: il suo ultimo post sui social preoccupa i fan

La cantante ha condiviso su Instagram un post in cui afferma di aver avuto un incidente a mare, ecco cosa è successo.

Iva Zanicchi: incidente a mare

Negli ultimi anni, con i programmi La Repubblica delle donne e Tu sì que vales, la cantante emiliana è riuscita ad entrare nel cuore dei fan. E’ amatissima sul piccolo schermo perché spontanea, divertente e simpatica. Il talento è una dota così scontata per lei, che nemmeno va più menzionata. Alla soglia dei suo 79 anni, è una donna ricca di impegni e super in forma.

Poche ore fa, Iva Zanicchi ha condiviso un nuovo post sul suo account ufficial di Instagram, che ha allarmato non poco i suoi fan. Ecco cosa è successo alla cantante emiliana.

Le parole della cantante emiliana su Instagram

Iva Zanicchi è sempre molto attiva sui social anche grazie ad uno staff che tiene aggiornati i suoi tantissimi fan. L’ultimo post pubblicato su Instagram ha preoccupato non poco i suoi numerosi fan. Nel dettaglio, la cantante emiliana ha pubblicato un video in cui appare distesa su un lettino e con lei una massaggiatrice.

Il motivo? Iva Zanicchi è stata vittima di un piccolo incidente al mare. Non è nota la dinamica dell’incidente ma pare che la cantante abbia dovuto chiamare la massaggiatrice per alleviare il dolore al braccio. Lei stessa ha rassicurato i sulle sue condizioni affermando che non è successo nulla di grave. Ecco la frase che accompagna il video: