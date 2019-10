‘La mia farfallina ormai…’ Iva Zanicchi senza vergogna: l’imbarazzante confessione intima

Iva Zanicchi spesso e volentieri si lascia andare a battutine davvero piccanti, questa volta l’ha fatto nel salottino di Silvia Toffanin: la sua intimità sbandierata col sorriso

Sempre più scatenata la simpaticissima Iva Zanicchi. L’ex conduttrice e cantante ospite del salotto di Silvia Toffanin, si è scatenata e ha dato il meglio di se nell’ospitata di qualche giorno fa.

Iva Zanicchi la presentazione del suo libro

La simpatica cantante, ospite a Verissimo, ha presentato finalmente il suo atteso libro “Nata di luna buona”. La cantante ha ripercorso la sua vita tra le storie dei suoi familiari e alcuni aneddoti della sua vita professionale, ripercorrendo passo per passo i suoi successi negli anni più belli della sua vita.

La cantante però ha dato il meglio di se con una battuta che di certo non è passata inosservata al pubblico in studio e a casa. Una gaffe che ha fatto sorridere e non poco i telespettatori:

“Mi sono messa in tiro, per te ho anche messo un vestito elegante, con lo spacco ma cerco di non far vedere le gambe”, ha scherzato la cantante. “Cerchi di non far vedere la tua farfallina” ha risposto la toffanin, mentre lei:”Ma quale farfallina, ormai è diventata un aquilone”

La conduttrice infatti è scoppiata a ridere trasportando con se anche il pubblico a casa e in studio. La cantante infatti ha messo in scena un vero e proprio siparietto nel programma di Silvia Toffanin scatenando il pubblico di canale Cinque.

Zanicchi, nota per le sue battutine piccanti

La battuta della Zanicchi non è passata inosservata a nessuno e oggi sembra si parli solo di questo e della sua spiccata sincerità e spontaneità.

Non è la prima volta che Iva fa sorridere il suo pubblico con battutine a sfondo rosso. La cantante ha una abilità a trovare doppi sensi che fa di lei un’ottima intrattenitrici oltre che artista.