Iva Zanicchi rivela la conseguenza della malattia: ‘A Scotti sì a me no’

Iva Zanicchi rivela la conseguenza della malattia: ‘A Scotti sì a me...

Iva Zanicchi si è concessa ad una breve intervista per Libero Quotidiano. La confessione da brivido: ‘Sono distrutta’

Di recente la celebre cantante ha concesso a Libero Quotidiano una breve intervista, post dimissione dall’Ospedale di Vimercate dove è stata ricoverata a causa di una Polmonite Bilaterale per infezione da Covid.

Un intervista schietta e sincera rilasciata al giornalista e amico fraterno Roberto Alessi, al quale ha fatto alcune confessioni relativamente all’esperienza con il Coronavirus.

Iva Zanicchi ‘distrutta’ dal Covid

Intervistata telefonicamente, il giornalista percepisce subito qualcosa di diverso nella voce della cantante.

Una voce pulita, da ‘bambina’, e a tal proposito Iva Zanicchi risponde che in questi giorni ha dovuto assumere grandi dosi di cortisone, che le avrebbero conferito delle ‘corde vocali di una adolescente’.

Poi confessa che nonostante abbia combatutto con le unghie e con i denti contro il Covid, ‘prendendolo a sberle’ metaforicamente parlando, si sente ‘distrutta’.

Il rimpianto della cantante: ‘A Gerry Scotti si e a me no’

L’intervista continua, e Iva Zanicchi rivela di aver contratto il Covid il giorno della Comunione del figlio di una sua nipote.

Quel giorno i suoi ospiti ignari di essere positivi al Covid, sono sopraggiunti presso la sua abitazione per festeggiare con una fetta di torta il lieto evento. Il bacio d’augurio le è stato ‘fatale’.

L’unico rimpianto conclude la cantante è quello di non aver perso neanche un etto durante il ricovero a differenza di altri personaggi famosi tra cui Gerry Scotti che pare ne abbia perso almeno 7.

Una ‘conseguenza’ post ricovero che infondo alla Zanicchi non sarebbe dispiaciuta.

L’appello di Iva Zanicchi sui social

Con il suo ultimo post sui social, l’artista ha voluto condividere con i suoi fan di essersi resa disponibile alla donazione del plasma al fine di aiutare coloro che non possiedono ancora gli anticorpi per combattere il Covid.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iva Zanicchi (@ivazanicchireal)

Iva Zanicchi ha colto così l’occasione di invitare chi la segue a fare lo stesso, per aiutare chi in questo momento è in difficoltà.