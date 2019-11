‘A letto è potente’ Iva Zanicchi senza freni: la cantante svela i dettagli piccanti delle performance sessuali con il suo compagno

Iva Zanicchi intervistata a ‘Un giorno da pecora’. La cantante di ‘Zingara’ senza vergogna, rivela i dettagli bollenti dei suoi rapporti intimi col compagno di 10 anni più giovane

Iva Zanicchi è uno dei volti iconici della musica a livello internazionale. Recentemente la cantante di ‘Zingara’, è stata intervistata nell’arco del programma radiofonico ‘Un giorno da Pecora’ in onda su Radio 1.

Un’intervista che ha spaziato dalla sua vita privata alla politica, sino alla sfera professionale e la sua presenza al Festival della Musica Italiana a Sanremo. Scopriamo di più.

Iva Zanicchi e Sanremo: ‘Non mi vogliono’

La divertente Iva Zanicchi rivela con amarezza di non essere gradita a Sanremo. Una persona ai piani alti che ‘dovrebbe vergognarsi’. Non si tratta del conduttore Amadeus, il quale come rivela nel corso dell’intervista ‘merita di fare Sanremo’:

‘Non ci vado, non ci posso andare, non mi vogliono’

poi aggiunge parlando di Amadeus:

‘è bravissimo, conosce la musica, lavora in Rai da mille anni: merita di fare Sanremo. Non parlo assolutamente di lui’

e ancora riferendosi a ‘colui che non la vuole assolutamente’ al Festival:

‘E’ una persona, la quale ha detto chiaramente che per andare a Sanremo dovrei passare sul suo cadavere […] se è all’ascolto lo sa, e si dovrebbe vergognare’

La Zanicchi senza vergogna: ‘A letto sono olimpionica’

L’attenzione si sposta poi sulla sua vita privata e sul suo compagno, il quale è di 10 anni più giovane e ‘sessualmente potente’. Sulle loro perfomance a letto rivela di essere sorprendentemente olimpionica, ecco perchè:

‘Io sono sana e sono ‘olimpionica’: ne faccio una ogni quattro anni’

poi aggiunge rivelando di spingere il compagno verso le altre donne e di non essere gelosa. Essendo lei più adulta si considera quasi come una madre verso di lui.

La Zanicchi e la Politica: ‘Vorrei vederlo Premier’

Infine sulla Politica, la cantante esprime il suo giudizio sull’ex Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, spiegando di vederlo come una persona capace e simpatica.

‘Mi è molto simpatico Andrea Orlando, l’ex Ministro della Giustizia. Lo amo quel ragazzo, lo vorrei vedere premier’

Mentre quanto alla ‘destra’ stima la cara Giorgia Meloni, una donna ‘capace e preparata’ che ammira più dell’attuale ministro degli interni Matteo Salvini e del Cavaliere Berlusconi ‘e di tutti gli altri’:

‘è un leader importante, ecco perché è arrivata al 10%’

ha concluso Iva.