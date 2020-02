Coronavirus, paura per l’infezione: Iva Zanicchi confessa in Tv la verità sulla malattia ‘Se vedo un cinese scappo’

Coronavirus, paura per l’infezione: Iva Zanicchi confessa in Tv la verità sulla...

Iva Zanicchi, è uno dei volti iconici della musica italiana, a livello internazionale. Durante l’ultima puntata di Domenica in la cantante di ‘Zingara’, si è concessa ad una lunga intervista durante i quali ha rivelato senza mezzi termini alcuni dettagli del suo privato.

Iva Zanicchi paura per l’infezione da Coronavirus

Da sempre apprezzata per la sua schiettezza, la cantante è finita in queste ore al centro delle polemiche per alcune affermazioni choc rispetto al Coronavirus e l’origine dell’infezione:

‘Oggi sull’autobus c’era una cinese il controllore l’ha fatta scendere e la teneva ferma li. Poverina. Io se vedo un cinese sorrido e scappo via’

ha detto ironicamente la cantante, che si è poi scusata per la battuta giudicata dal pubblico in studio fuori luogo e di cattivo gusto:

‘Un abbraccio alla comunità cinese’

ha detto l’artista scusandosi per le parole dette prima della reclame, poi la precisazione di Mara Venier, per evitare ulteriori polemiche:

‘Quello che ha detto prima Iva non voleva offendere nessuno, anzi siamo vicino alla comunità cinese e speriamo che questo brutto momento passi in fretta’

ha concluso la conduttrice.

Iva Zanicchi, il retroscena inedito: ‘Ero ubriaca e l’ho mandata a quel paese’

L’intervista prosegue in tranquillità soffermandosi su alcuni retroscena professionali dell’artista sino ad ora inediti.

Iva Zanicchi ha spiegato che tempo fa ha volato per lavoro insieme ad un altro volto iconico dello spettacolo italiano, parliamo della grande Diva, Gina Lollobrigida.

L’ospite di Mara Venier ha raccontato che per paura del volo, ha bevuto qualche goccetto di troppo sino a diventare alticcia:

‘Ero ubriaca e l’ho mandata a quel paese ma poi siamo diventate grandi amiche, lei è una diva’

ha concluso la Zanicchi, tra le risate e gli applausi della padrona di casa e il pubblico in studio.