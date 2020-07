Iva Zanicchi rivela ‘Ho una ragazza di colore, mi fa le pulizie…’: la cantante si difende dalle accuse di Razzismo

Io e Te, Iva Zanicchi si infuria in studio: «Io razzista? Ho una ragazza di colore a casa….». Il suo commento scatena i social

Io e Te, in onda tutti i pomeriggi in estate, è un programma condotto da Pierluigi Diaco che intrattiene i telespettatori con chiacchierate intime con gli ospiti in studio.

Tra gli ospiti della puntata in onda ieri anche Iva Zanicchi,la cui intervista ha scatenato non poche polemiche sui social.

Iva Zanicchi, bufera sui social

Una delle artiste più amate del passato è, senza alcun dubbio, Iva Zanicchi. Nella puntata di ieri, la nota cantante è stata ospite nel programma di Rai Uno, condotto da Pierluigi Diaco. Durante la chiacchierata intima con il conduttore romano, l’artista ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera nel mondo della musica.

Il presentatore non ha potuto menzionare le aspre questioni di cui è stata protagonista nei mesi scorsi, la risposta della cantante però scatena un’altra polemica sui social.

La risposta dell’artista non passa inosservata

Durane l’intervista di ieri pomeriggio, le parole di Iva Zanicchi non sono passate inosservate:

“Anche ultimamente ho detto una cosa sugli immigrati, che confermo, e sono stata accusata di essere razzista. Io che ho sempre sognato di essere nera e che ho una ragazza di colore che mi aiuta in casa”.

Queste sue parole hanno acceso una nuova polemica e qualcuno ha così commentato:

“E la Rai permette ancora l’esistenza di un programma del genere e che ospiti FASCISTI possano mettere piede lì?”.

Non sono mancati gli utenti che hanno difeso la cantante sostenendo che è una donna schietta e senza peli sulla lingua, che non si tira mai indietro quando deve esprimere quello che pensa.