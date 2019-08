Iva Zanicchi fatta fuori da Tu sì que vales, l’amaro sfogo: ‘Non l’ho deciso io’

Iva Zanicchi non ci sarà nella prossima edizione di Tu sì que vales, la cantante spiega perché: “Non ho deciso io di lasciare”

La cantante emiliana, Iva Zanicchi, svela il motivo dell’addio a Tu sì que vales.

Iva Zanicchi: “Non ho deciso io di lasciare”

In autunno, tornerà sul piccolo schermo la nuova edizione di Tu sì que vales. Il talent show di Canale 5 è in onda dal 2014 e quest’anno giunge alla sua sesta edizione. Una trasmissione in cui chiunque abbia talento può esibirsi e concorrere alla sfida finale. In rete già compaiono i nomi della giuria:Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Al timone è stata confermata la moglie del ballerino napoletano, Belen Rodriguez. Insieme alla showgirl argentina anche Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni pesa però l’assenza della cantante emiliana.

La cantante emiliana sarà sostituita da una nota attrice romana. Di chi si tratta? Nel proseguo dell’articolo scoprirete chi è la donna che prenderà il posto di Iva Zanicchi.

La cantante emiliana svela il motivo della sua assenza

In una recente intervista al settimanale Nuovo Tv, la cantante emiliana ha spiegato che non sarà presente nella nuova edizione del talent show di Canale 5 e che questo sicuramente non l’ha deciso lei. Ecco le parole sue parole:

“Non ho deciso io di lasciare Tu sì que vales, però la cosa era nell’aria”.

Iva Zanicchi sarà infatti sostituita dall’attrice romana Sabrina Ferilli. In merito, la cantante emiliana ha precisato che non vi era scelta più azzeccata in quanto l’attrice romana, oltre ad essere una donna bellissima è solare e molto divertente. Nel frattempo, lei ha deciso un pò di staccare la spina dal lavoro e si sta godendo le vacanze estive nella sua casa in Sardegna ed è pronta per terminare il suo nuovo libro.