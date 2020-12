Iuschra, 12enne scomparsa nel bosco a Serle: oggi i funerali

Arriva dopo il dolore della scoperta della morte il funerale della piccola Iuschra Gazi, scomparsa nei boschi di Serle.

La commozione della famiglia e della comunità per una morte, quella della dodicenne autistica Iuschra, che non ha ancora un senso.

Iuschra, morta a 12 anni sola nel bosco

La vicenda della piccola Iuschra ha scioccato tutta Italia e risale al mese di luglio del 2019.

Il 19 durante una gita organizzata dalla cooperativa Fobap di Brescia, proprio nella zona che circonda Serle venne smarrita una bambina.

Era la 12 enne autistica Iuschra Gazi e secondo la ricostruzione la piccola si sarebbe allontanata per gioco dalla sua educatrice. La donna, che aveva il compito di sorveglianza, ad un certo punto non riuscì più a starle dietro e, secondo il suo racconto, torno indietro per avvisare gli altri educatori.

Lasciata sola tuttavia la piccola si sarebbe inoltrata sempre più nel bosco, venendo vista da almeno due testimoni. Poi il nulla, per settimane un dispiego di forze venne impiegato per la ricerca della bimba.

Ora si sa che nel luogo dove si trovava la piccola però i soccorritori non arrivarono mai, perché troppo impervio con una vegetazione troppo fitta.

Solo pochi mesi fa la tragica scoperta casuale: un piccolo teschio ha portato alla fine alla soluzione del mistero. La piccola Iuschra, come confermato dalle analisi del DNA è morta in quei boschi, da sola e probabilmente di stenti.

Oggi è il giorno dell’addio a Iuschra

Dopo tanto dolore la famiglia ha subito un nuovo choc dunque, sapete con certezza che la bambina è morta nei boschi ed in una maniera orribile ed insensata.

Gli interrogativi intorno alla morte di Iuschra sono tanti: si poteva fare di più? Oltre all’educatrice, che ha patteggiato 8 mesi per omicidio colposo, altri hanno delle responsabilità? E le ricerche avrebbero potuto essere condotte in maniera diversa?

Forse le risposte a tali domande non ci saranno mai, ma oggi arriva un primo momento per mettere un punto. La famiglia potrà infatti dare l’ultimo saluto alla bimba ed avere un luogo su cui piangerla.

Sono stati celebrati oggi alle 14 i tanto attesi funerali di Iuschra, nel cimitero Vantiniano a Brescia.

“Una storia molto dolorosa quella di Iuschra. Grazie a tutti coloro che hanno permesso di arrivare alla verità”

Ha dichiarato l’Imam che ha celebrato il funerale, a cui erano presenti anche gli esponenti dei gruppi di ricercatori che per settimane si sono adoperati per trovare la piccola, come riporta anche Il Giornale di Brescia.

La commozione è stata tanta, da parte non solo di chi la conosceva ma anche da chi ha seguito con partecipazione la sua storia e spera che eventi del genere non ricapitino più.