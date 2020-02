Italiano morto in Nuova Zelanda, chi è Piero Blonda: parte la raccolta fondi per il rientro della salma

Italiano morto in Nuova Zelanda a seguito di un incidente d’auto violento. Chi era Piero Blonda? Parte la raccolta fondi per aiutare i genitori a far rientrare la salma.

Piero è il ragazzo italiano morto in Nuova Zelanda a seguito di un incidente violento. Ecco chi era e la raccolta fondi per far rientrare la sua salma.

Chi era Piero Blonda?

Piero era un ragazzo solare e pieno di vita, che aveva deciso di trasferirsi in Australia per imparare l’inglese e trovare lavoro. 21 anni originario di Cisternino nella provincia di Brindisi.

Il suo sorriso e la sua determinazione lo hanno portato a fare quel viaggio che però si è rivelato fatale. Secondo la stampa locale è stato riportato che il giovane viaggiasse su un’auto che si è scontrata violentemente con un camion.

Le indagini sulla causa dell’incidente sono in corso e non si sono maggiori dettagli – per ora – in merito a quanto accaduto.

L’incidente mortale è avvenuto sabato pomeriggio intorno alle ore 16: la famiglia ha appreso subito la terribile notizia.

Tantissimi i messaggi di Facebook che sono stati pubblicati in queste ore e che ricordano il giovane ragazzo:

“ci hai lasciato troppo presto e con un dolore immenso” “voglio ricordarti con il sorriso sempre stampato in faccia, con una voglia di vivere la vita a tremila”

La raccolta fondi per il rientro della salma

Un grande dolore e ora dall’Italia sono già in corso le procedure per far rientrare la salma del povero ragazzo. Per aiutare la famiglia a farsi carico delle spese che dovranno sostenere è partita una raccolta fondi su Facebook – ora terminata – che ha superato la cifra sperata.

Ora si attendono ulteriori informazioni in merito alla causa dell’incidente e il rientro della salma per l’ultimo triste saluto.