Italiani al Banco dei Pegni: impennata di richieste del 30%

Italiani sempre più poveri: aumento del 30-50% delle richieste al Banco dei Pegni

In piena crisi cagionata dalla pandemia Covid-19 con le banche che tardano a concedere i prestiti garantiti dallo Stato, con il bonus da 600 euro che non è ancora arrivato sul conto corrente di molte Partite IVA e con la Cassa integrazione che non è ancora stata accreditata, molti italiani hanno iniziato a rivolgersi al banco dei pegni.

Gli sportelli hanno registrato un vertiginoso aumento delle richieste, con code sin dalle prime ore del mattino in tante città.

“Al momento abbiamo notato la presenza di nuovi clienti e siamo consapevoli che nelle prossime settimane si possa registrare un incremento della clientela. Siamo consapevoli che in questa fase possa esserci esigenza di liquidità per i cittadini e per questo motivo è stata sospesa la messa in asta di tutte le polizze scadute e non rinnovate nel periodo compreso tra inizio gennaio 2020 e la fine di aprile 2020”,

sottolinea Rainer Steger, direttore generale di Affide, società di credito su pegno in Italia.

Il banco dei pegni è la soluzione perfetta per chi è in difficoltà visto che i tempi di erogazione del prestito sono rapidissima.

Inoltre, è quasi totale l’assenza di documenti da esibire e, dopo un quarto d’ora, si può portare a casa un po’ di contante senza dover fronteggiare lunghissime valutazioni patrimoniali.

Prima dell’emergenza coronavirus erano 124mila gli italiani che si rivolgevano ai banchi di pegno per ottenere un prestito medio di 1.000 euro.

Nell’attuale periodo di crisi economica indotta dalla pandemia Covid-19 sono moltissimi gli italiani che decidono di impegnare gioielli e beni preziosi per ottenere liquidità.

Banco dei Pegni: una testimonianza

Come riporta il Corriere di Torino:

«Non è vero che il funerale lo paga lo Stato. Mio marito è da un mese che aspetta nel deposito. È morto il 23 marzo, è stato cremato, ma adesso mi chiedono 400 euro. Aspetterà un altro mese la sepoltura e intanto sono costretta a pignorare i ricordi di una vita insieme»,

dice piangendo Concetta, in coda dall’alba insieme a decine di altre persone davanti alla porta del monte di pietà di Torino.