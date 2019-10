Italiani nel mondo: oltre 2 milioni sono emigrati all’estero in 13 anni

Rapporto della Fondazione Migrantes sugli italiani nel mondo, pubblicati i dati sulla nuova emigrazione

Pubblicati i dati sull’emigrazione sugli italiani nel mondo: oltre 2 milioni sono espatriati all’estero in 13 anni.

La metà (48,9%) degli italiani risiede in Gran Bretagna e la maggior parte degli italiani espatriati proviene dal Meridione.

Chi lascia l’Italia ha un livello di istruzione medio alto e cambia più volte destinazione.

Negli ultimi 13 anni, dal 2006 al 2019 il numero di chi è espatriato dal Bel Paese è aumentato del 70,2 per cento e gli iscritti all’AIRE sono passati da poco più di 3,1 milioni a quasi 5,3 milioni.

Il Report della Fondazione Migrantes mette in evidenza come l’Italia sia un paese di: ad espatriare sono soprattutto i giovani.

Rapporto Fondazione Migrantes: il Regno unito la meta prediletta dagli italiani

Il Regno Unito rimane la meta prediletta degli italiani emigrati: con la Brexit risiedere e lavorare in Inghilterra potrebbe richiedere un iter burocratico assai complesso.

Inoltre, dal report è emerso che è in continuo incremento il numero dei nuovi nati all’estero, a riprova che molti iscritti all’AIRE trovano nel paese in cui emigrano buone condizioni per mettere su famiglia.

Report Fondazione Migrantes: gli italiani all’estero (per provenienza)

L’8,8% degli italiani risiede all’estero, gli iscritti all’AIRE sono 5.288.281 al primo gennaio 2019.

In dettaglio, quasi la metà degli italiani residenti all’estero provengono dal Meridione (di cui il 32 per cento Sud e il 16,9 per cento Isole).

Il 35,5% degli italiani espatriati all’estero provengono dal Nord Italia e il quasi il 16% dal Centro Italia.

Report Fondazione Migrantes: iscritti all’AIRE per fascia d’età

Sono il 23,4% gli italiani iscritti all’AIRE di fascia d’età compresa tra i 35 ed i 49 anni, mentre scende al 22,3% la quota degli italiani di fascia d’età compresa tra i 18 e i 34 anni.

Il 20,3% degli italiani emigrati all’estero sono over 65 e il 19,1% ha tra i 50 e i 60 anni (1.009.659; 19,1 per cento). I minori sono il 15 per cento.