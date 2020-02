Matteo Renzi, leader di Italia Viva, parla del futuro del Governo e non fa alcuno sconto parlando senza mezze misure. Ecco il suo intervento.

Matteo Renzi sul Governo Conte Bis

Le sue parole sono state riportate da tutti i media – compreso TgCom – e sono inerenti al Governo Conte Bis e alle varie decisioni da prendere.

Per il leader di Italia Viva:

“se c’è un governo senza di noi, noi rispettiamo il parlamento. però se non hanno i numeri e siamo decisivi per la maggioranza allora ascoltate noi”

Il no è quindi imperativo evidenziando che i termini sarebbero andati bene solo ad una Prima Repubblica:

“o dentro o fuori”

L’ex Premier ha sottolineato che secondo lui Conte ha alzato i toni contro il partito ma per un errore di fondo:

“noi siamo tranquillissimi”

Renzi quindi non ha intenzione di lasciare andare la questione della prescrizione, che tanto ha fatto polemizzare in questo periodo. In particolare parla di una norma che non condivide in pieno e che porterà in Aula in discussione:

“su questo vado avanti sino in fondo”

In merito al futuro del Governo l’ex premier non ha dubbi e sa di essere nel giusto e di appartenere alla maggioranza senza mai averlo messo in discussione. Non si tira indietro neanche dinanzi ad un possibile Conte Ter:

“io però questi 10 senatori di italia viva che vanno via non li vedo”

Nei prossimi giorni, evidenzia ancora Renzi, si maturerà e si comprenderà come andare avanti e quanto sia alta la volontà politica.

Nella giornata di oggi annuncerà alcune questioni molto importanti: