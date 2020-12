Italia: soggetto positivo alla variante inglese del covid. Era rientrato da poco

Il soggetto positivo alla variante inglese del covid era rientrato dal Regno Unito a Fiumicino con il suo compagno. Insieme ai loro familiari e ai contatti stretti sono sotto osservazione.

Il paziente positivo alla variante inglese, insieme ai familiari e ai contatti stretti, stanno osservando le norme previste dal governo italiano.

Era atterrato a Fiumicino

Atterrato dalla Gran Bretagna all’Aeroporto di Roma Fiumicino, qualche giorno fa, il soggetto risultato positivo alla nuova variante del covid inglese, è ora sotto osservazione. A rendere nota la sua positività è stata una nota del Ministero:

“Il paziente, e il suo convivente rientrato negli ultimi giorni dal Regno Unito con un volo atterrato presso l’aeroporto di Fiumicino, sono in isolamento e hanno seguito tutte le procedure stabilite dal Ministero della Salute”.

La variante inglese del covid ha iniziato, sin da dopo l’annuncio di Boris Johnson di ieri sera, sta dando apprensione a tutta l’Europa. Un annuncio che ha fatto entrare in lockdown la capitale inglese e che ha fatto bloccare i voli.

Si tratta di una variante in grado di correre più velocemente rispetto a quella che abbiamo imparato a conoscere. Tutte le persone che sono arrivate dalla Gran Bretagna oppure hanno transitato in UK negli ultimi 14 giorni, dovranno avvisare la loro Asl e sottoporsi al tampone.

Il virus isolato allo Spallanzani

Intanto, la variante inglese del covid è stata isolata dagli scienziati dello Spallanzani. Si tratterebbe, comunque di una variante che circolava in Europa già da tempo. Anche in Olanda, infatti, è stata rintracciata.

Una variante che potrebbe mettere a rischio anche i vaccini. La professoressa Capobianco, dello Spallanzani, però, ha ribadito che non esiste, al momento, alcuna evidenza scientifica che ciò accada.

Inoltre, sempre la Capobianco, ha ribadito che, il virus, in quanto tale, è già mutato diverse volte. E’ accaduto già in Spagna. Per questo motivo, le mutazioni non devono sorprendere.