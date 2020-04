Italia Sì, Elena Santarelli svela una grossa difficoltà

Ospite del talk pomeridiano di Rai Uno “Italia Sì”, Elena Santarelli ha confessato i profondi disagi e le complicazioni riscontrati durante la quarantena da Covid-19.

Occhi lucidi e non per il raffreddore. Quello di Elena Santarelli a Italia Sì è stato un intervento di grande pathos e alto impatto emotivo. Tornata al centro dell’attenzione mediatica, la 38enne di Latina ha parlato delle complicazioni e dei disagi ai tempi del Coronavirus.

Nell’ultimo appuntamento di Italia Sì, talk show di Rai Uno condotto da Marco Liorni, la showgirl romana si è lasciata andare ad alcune confessioni inerenti la sua sfera privata. Si parla delle ripercussioni sulla psiche, scatenate dell’isolamento domiciliare obbligatorio imposto dalle restrizioni ministeriali.

Italia Sì, parla lo psichiatra Domenico Mazzullo

Domenico Mazzullo, stimato psichiatra in collegamento video con il programma televisivo Italia Sì, ha proposto in diretta tv un test psicologico a tutti gli ospiti della puntata. Un test ricco di quesiti volti a comprendere come gli opinionisti stessero vivendo la loro quarantena da Covid-19.

Elena Santarelli, vincere le difficoltà in quarantena

Il medico psichiatra Domenico Mazzullo ha psicanalizzato gli ospiti del talk show e ha chiesto loro se stessero riscontrando problematiche significative nel risveglio e/o durante la giornata. La showgirl Elena Santarelli ha immediatamente preso la parola e, con estrema schiettezza e sincerità, ha dichiarato:

“Io faccio fatica ad affrontare la giornata. Sono momenti, ma poi mi alzo e l’affronto. Ci sono invece delle mie amiche che mi hanno rivelato di non voler più uscire e di essersi assuefatte alla quarantena”

La showgirl di Latina ha sottolinea come la vera gara in queste settimane sia quella contro se stessi. Una lotta quotidiana per ritrovare la serenità e non lasciarsi abbattere dalla demoralizzazione, guardando ai prossimi mesi con speranza e ottimismo.

Esemplare il mood con il quale Elena Santarelli sta affrontando la sua quarantena. La volitiva 38enne ha lasciato intendere allo psichiatra Mazzullo che è proprio nelle grandi difficoltà che si svela la vera forza d’animo. E occorre ammettere che lo spirito con cui lei sta vivendo questa sfida è veramente encomiabile.