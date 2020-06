Italia, il mare più pulito e le zone premiate da Legambiente

Legambiente con il Touring club premia il mare più pulito, le spiagge e le zone lacustri più belle d’Italia.

Le 5 vele sono dei riconoscimenti che puntano a premiare le acque pulite, oltre che la gestione green della vacanza, la presenza di luoghi d’arte da non perdere oltre che le eccellenze enogastronomiche. Quest’anno le località premiate sono 22, 15 marine e 7 lacustri hanno ricevuto il riconoscimento delle 5 vele 2020.

Il direttore generale di Legambiente Giorgio Zampetti ha detto:

“Con la guida Vacanze Italiane raccontiamo quel turismo di prossimità che fa bene all’Italia. Partendo dalle bellezze dell’entroterra con i borghi, aree meravigliose e poco conosciute, cammini e vie storiche, ciclovie, per poi spostarci in quelle località di mare e di lago capaci di unire tutela e sostenibilità ambientale. La stagione estiva di quest’anno sarà molto particolare. Porta con sé i segni di una pandemia che ha colpito l’Italia e il l mondo intero e ci costringerà al distanziamento fisico, ma può diventare l’occasione per riscoprire un turismo di prossimità, più sostenibile e legato alla mobilità dolce, scoprendo luoghi da nord a sud del Paese che non ci aspettiamo, all’insegna del rispetto e della scoperta di un grande patrimonio ambientale e culturale.”