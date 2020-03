“Italia focolaio del virus”, polemiche dopo la dura dichiarazione della Cnn

Grande polemica per la dichiarazione della Cnn in merito al coronavirus: per loro il focolaio è proprio l’Italia. Nel mentre Los Angeles dichiara lo stato di emergenza.

Preoccupante anche la situazione coronavirus negli Stati Uniti, con lo stato di emergenza lanciato da Los Angeles. Per la Cnn è in Italia il focolaio: è polemica.

La polemica contro le parole della Cnn

A seguito del grave episidio satirico della Francia, con lo spot che ha fatto indignare tutti quanti ora è il momento della Cnn. Durante una delle sue messe in onda, l’emittente ha mostrato una cartina italiana che si riferiva al contagio: da lì si notavano dei “raggi” che raggiungevano tutti i Paesi del mondo riferendosi – probabilmente – che i casi di nuovi contagi partissero proprio dall’italia.

Una presa di mira che non ha lasciato indifferenti con la supposizione che sia proprio l’Italia focolaio di questo terribile virus. Non sono mancate le polemiche e le prese di posizione in merito.

Lo Stato di Los Angeles annuncia l’allerta

La California ha dichiarato lo stato di emergenza dopo aver annunciato la sua prima vittima. Non solo, perchè una nave da crociera è stata messa in quarantena con all’interno 3.500 persone.

Negli Stati Uniti i casi sono saliti a 150 e le vittime a 11.

Aggiornamenti nelle altre parti del Mondo

Nelle parti dell’Iran è stato riconosciuto il fatto che il virus sia presente in 31 province: le preghiere sono state annulllate così come i pellegrinaggi alla Mecca non solo ai turisti ma anche ai residenti.

La situazione in Europa non è delle migliori e la Germania parla di una Pandemia Globale.