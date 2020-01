ISTAT, lavoro: a dicembre record di precari, a picco i posti “fissi”

Mercato occupazionale Istat: a dicembre sono calati gli occupati, cresce il numero di precari e i senza lavoro restano al 9,8%

ISTAT ha rivelato i dati relativi agli occupati: i lavoratori autonomi sono al minimo storico dal 1977, attestandosi a quota 5 milioni e 255mila unità.

La disoccupazione giovanile è ferma al 28,9%, gli inattivi sono in incremento e i senza lavoro restano a quota 9,8%.

Con un’inversione di rotta rispetto al trend imboccato in precedenza, il numero dei lavoratori dipendenti permanenti è sceso vertiginosamente.

Sono calati anche i lavoratori indipendenti (-16.000 unità) e sono aumentati gli occupati a termine (+17.000 unità).

È record di precari: oltre 3 milioni.

Lavoro, quarto trimestre 2019: in crescita il numero di lavoratori occupati

Ecco la fotografia scattata dall’ISTAT: nel quarto trimestre 2019 l’occupazione risulta complessivamente in lieve ripresa (+0,1% pari a 13mila unità).

In particolare, vi è un incremento del numero di donne (+19mila) e segnali positivi si osservano anche per i 25-34enni (+12mila) e gli over 50 (+48mila).

Sono diminuite lievemente sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-32.000 unità) sia le persone in cerca di occupazione.

Rispetto al mese di dicembre 2018, nel 2019 l’ISTAT si è registrata una crescita dell’occupazione dello 0,6%, pari a 136.000 unità, che coinvolge uomini, donne e tutte le classi d’età con l’eccezione dei 35-49enni.

Disoccupazione ferma al 9,8% a dicembre 2019

Stabile il tasso di disoccupazione a dicembre, che rimane stabile al 9,8%, lo stesso livello di novembre.

I disoccupati aumentano tra gli uomini (+28mila) e tra gli under 50, mentre diminuisce tra le donne (-27mila) e tra gli ultra 50enni.

Facendo un bilancio dell’anno 2019 sono 7 mesi i consecutivi in cui il tasso di disoccupazione si mantiene sotto il 10%.

È rimasto invariato il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni), che si attesta al 28,9%.

Lavoratori autonomi al minimo storico dal 1977 Istat

Nel mese di dicembre 2019 è sceso di 16mila unità su base mensile il numero di lavoratori autonomi.

Sono 5 milioni e 255mila gli autonomi nel mese di dicembre: il minimo storico dal 1977.