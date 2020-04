Crisi Coronavirus, ISTAT: 2,1 milioni di imprese (poco meno del 48% del totale) sono ferme per il lockdown

A seguito dei provvedimenti di chiusura che hanno riguardato soprattutto le attività produttive, ISTAT rivela che sono quasi 2/3 le aziende italiane che sono state costrette a sospendere la produzione.

Le attività produttive aziendali sospese, secondo una nota pubblicata dall’ISTAT, ammonterebbero a 2,1 milioni di imprese (poco meno del 48% del totale), che impiegano 7,1 milioni di addetti.

Queste imprese generano un giro d’affari di 1.334 miliardi di euro e di 309 miliardi di valore aggiunto.

Per quanto concerne i servizi

“l’incidenza delle imprese che operano in comparti la cui attività è interrotta è del 43,8%, il 37,2% in termini di fatturato e il 29,9% in termini di valore aggiunto”,

riporta la nota dell’ISTAT.

Il lockdown e la sospensione delle attività produttive hanno inciso soprattutto nel nord-est (dove il 50,1% della forza lavoro è impiega all’interno degli stabilimenti produttivi chiusi) e nel nord-ovest (43,3%).

La quota decresce nell’Italia centrale (41,3%), nel Meridione italiano (41,1%) e nelle isole (33,6%).

Il Governo Conte studia la “fase 2” per ripartire, ma le attività produttive rimangono ferme fino al 3 maggio.

sottolinea il Premier Giuseppe Conte in conferenza stampa motivando la proroga delle misure restrittive anti-coronavirus.

«Non possiamo vanificare gli sforzi compiuti. Dovremmo ripartire da capo. […].

La nostra determinazione è allentare il prima possibile le misure per tutte le attività produttive per far ripartire quanto prima in piena sicurezza il motore del nostro Paese a pieno regime»,