Iss, preoccupazione per Veneto e altre Regioni a rischio: “Passate il Natale a casa”

C’è una grande preoccupazione da parte della Iss per 5 Regioni ad alto rischio e l’invito a rimanere a casa a Natale.

L’Iss nel suo monitoraggio non è positivo e sarebbero 5 le Regioni ad oggi al alto rischio.

L’avvertimento dell’Iss

L’Istituto Superiore della Sanità ha emesso una bozza del suo monitoraggio Covid e come riportano alcuni media – tra cui il TgCom – la situazione sarebbe molto preoccupante. Si accerta un lieve aumento nazionale di tutto il rischio ma ci sono Regioni che toccano un livello alto/moderato.

Le Regioni in questione sarebbero Veneto in primis per poi seguire la Liguria – Marche – Umbria e Puglia. Altre Regioni sono state classificate invece a rischio moderato con un Rt in salita da 0,86 a 0,90.

Per questo motivo c’è un invito diretto che chiede a tutti quanti di restare a casa durante queste feste di Natale, rispettando quelle che sono le regole nonché misure di restrizione del Governo. Le festività come di consueto aumentano i contatti e la mobilità, ma un comportamento non corretto potrebbe portare ad un aumento dei contagi e al collasso dei sistemi sanitari già messi a dura prova. Ecco che la minima interazione fisica e il restare a casa – ove possibile – siano le azioni migliori per questo nuovo anno che sta arrivando.

La preoccupazione per il Veneto

Sempre secondo l’Istituto ci sono Regioni come Trento – Valle D’Aosta – Molise nonché Emilia Romangna che il prossimo mese hanno una probabilità di regressione in merito ai dati in essere. Ma la Regione che preoccupa maggiormente è il Veneto che ha uno scenario di tipo 2 e sono tre settimane che è a grave rischio, con un indice di incidenza elevato.

Una situazione preoccupante che porta ad attuare delle misure di restrizione particolari e ben consolidate, in risposta al contagio da Covid 19. L’Istituto invita tutta la popolazione a muoversi il meno possibile.