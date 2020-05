Israel Kamakawiwoʻole, chi è il doodle di Google del 20 maggio 2020?

Israel Kamakawiwoʻole è il personaggio che Google festeggia con il suo doodle del 20 maggio 2020. Ma chi è?

Chi è Israel Kamakawiwoʻole?

Lui è un personaggio iconico nato e vissuto a Honolulu nel 1959, conosciuto per essere uno dei cantautori e musicisti più famosi del luogo. Tra i suoi soprannomi anche Bruddah Iz, Bradda Iz oppure per tutti semplicemente Iz.

Il suo genio viene scoperto da ogni parte del mondo nel 1993 con la pubblicazione del suo album intitolato Facing Future che conteneva il medley delle canzoni di Over the Rainbow, una versione con l’ukulele ancora oggi tra le più famose ed ascoltate. Un brano che è stato incluso all’interno delle colonne sonore di alcuni film che hanno fatto epoca come Vi presento Joe Black – C’è Posta per Te e 50 volte il primo bacio.

Il cantante inizia sin da piccolo a suonare e cantare insieme al fratello, sperando di diventare un giorno al pari dei suoi artisti preferiti. Durante la prima parte della sua giovinezza forma un gruppo insieme al fratello per diventare popolari e pubblicare sino a dieci album di enorme successo in tutti gli Stati Uniti e non solo.

Il fratello muore nel 1992 e nello stesso anno, Israel sposa la sua amica di infanzia da cui ha avuto Ceslieanne Wehi.

L’ultima parte della vita di Israel non è stata felice, colpito da una grave forma di obesità che lo ha portato a pesare sino a 343 chilogrammi. Il cantautore e musista lascia questo mondo il 26 giugno del 1997 alla giovane età di 38 anni.

Il doodle di Google del 20 maggio 2020

Oggi 20 maggio il doodle di Google è dedicato a lui: oggi Israel avrebbe compiuto 61 anni. Un video con il suo successo maggiore e un omaggio ad un cantautore che resterà nel cuore di tutti per moltissimi anni ancora.