Ispettorato Nazionale del Lavoro: dimissioni/risoluzioni nell’anno 2019

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha aggiornato le Relazioni annuali sulle convalide delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri ex art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001, effettuato, a livello nazionale, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

L’esame del trend annuale delle convalide è finalizzato ad evidenziare una serie di informazioni significative, tra cui:

la fascia di età, l’anzianità di servizio e il numero di figli delle madri lavoratrici/dei padri lavoratori interessati;

l’ampiezza aziendale e il settore produttivo di appartenenza delle realtà economiche a cui si riferiscono le convalide;

la motivazione delle dimissioni, al fine di accertarne la spontaneità, considerato che la volontà della lavoratrice/del lavoratore potrebbe essere stata condizionata dal contesto socio-economico vissuto e/o comportamenti illeciti del datore di lavoro.

Di seguito sono illustrati i dati annualmente rilevati (anno 2019) in materia di provvedimenti di convalida delle dimissioni e risoluzioni consensuali di lavoratrici madri e lavoratori padri, di competenza degli Uffici territoriali dell’INL (ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 151/2001).

Nel corso dell’anno 2019, sono stati complessivamente emessi 51.558 provvedimenti di convalida, in numero leggermente superiore (+ 4%) rispetto ai 49.451 del 2018.

Gli Ispettorati territoriali del lavoro ne hanno adottati 47.759 (circa 93%); i Servizi ispettivi della Sicilia 1.883 (circa 4%); la Provincia autonoma di Bolzano 1.092 (2%) e la Provincia autonoma di Trento 824 (circa 2%).

Ispettorato Nazionale del Lavoro: dimissioni/risoluzioni per tipologia di recesso

Prevalenti (oltre il 98% del totale) le convalide relative a dimissioni, censite in numero di 50.674 (a fronte delle 47.410 del 2018) di cui: 49.008 per dimissioni volontarie (oltre 95%) e 1.666 per giusta causa (oltre 3%).

Residuale è rimasta la categoria delle risoluzioni consensuali, pari a 884 (circa il 2%), in decremento rispetto alle 2.041 dell’anno 2018.

Ispettorato Nazionale del Lavoro: dimissioni/risoluzioni per nazionalità del richiedente

Le convalide hanno prevalentemente interessato lavoratrici e lavoratori di nazionalità italiana.

Il loro numero, pari a 43.101 (in aumento rispetto ai 41.335 del 2018), pari a circa l’84% del totale (percentuale in linea con quella del 2018).

Come per gli anni scorsi, contenuti sono stati i dati relativi agli extracomunitari, pari a 5.428 (5.309 nel 2018) ed ai cittadini comunitari, pari a 3.029 (2.807 nel 2018), il cui numero equivale, rispettivamente, a oltre il 10% e a circa il 6% del totale.

Ispettorato Nazionale del lavoro: Oltre 37mila neomamme hanno abbandonato il posto di lavoro

La maggior parte dei provvedimenti ha riguardato, le lavoratrici madri: il loro numero – 37.611 – ha infatti rappresentato circa il 73% del totale, percentuale equivalente a quella rilevata nel 2018 (35.963, pari al 73%).

I lavoratori padri interessati alle convalide sono stati 13.947 (a fronte dei 13.488 del 2018), in percentuale (27% del totale) quindi anch’essa invariata rispetto al 2018.

Ispettorato Nazionale del Lavoro: incidenza per età

Sotto il profilo dell’età delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, ha trovato conferma la maggiore concentrazione dei provvedimenti – in misura del 75% del totale – nelle fasce di età

“da maggiore di 34 fino a 44 anni”

(20.427, a fronte dei 20.102 del 2018) e

“da maggiore di 29 fino a 34 anni”

(17.952 a fronte dei 16.495 del 2018), per un totale complessivo di 38.379 (a fronte dei 36.597 del 2018).

Ispettorato Nazionale del Lavoro: dichiarazione per anzianità di servizio

Confermata l’incidenza della bassa anzianità di servizio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati: 27.663 convalide (26.322 nel 2018) hanno infatti riguardato lavoratrici e lavoratori con anzianità di servizio “fino a 3 anni”, mentre 17.968 (16.787 nel 2018) sono quelle appartenenti alla fascia di anzianità di servizio “da oltre 3 a 10 anni”.

In totale tali fasce di anzianità di servizio costituiscono quasi l’89% del totale dei provvedimenti complessivamente rilasciati dagli Uffici territoriali (circa il +2% rispetto al 2018).

Ispettorato Nazionale del Lavoro: distribuzione per numero di figli

Le convalide hanno per la maggior parte – il 60% circa del totale – interessato lavoratrici e lavoratori con un solo figlio o in attesa del primo.

Significativa si è comunque confermata anche la percentuale – oltre il 33% del totale – di lavoratrici e lavoratori con 2 figli.