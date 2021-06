Isolde Kostner e il monologo sulla bellezza naturale: l’ex naufraga non si...

Non ci sta, Isolde Kostner. Dopo esser stata pesantemente accusata di aver indirizzato un messaggio subliminale alla conduttrice Ilary Blasi, l’ex campionessa di sci ha provveduto a replicare alle polemiche sorte sul suo encomio alla bellezza naturale.

Il monologo di Isolde Kostner a L’Isola dei Famosi 2021 ha avuto un notevole riscontro, come del resto lasciava presagire la natura provocatoria della sua orazione. Un encomio alla bellezza naturale femminile, che aveva come bersaglio gli stereotipi artefatti imposti della cultura moderna.

“Vorrei che si ricordi la bellezza di una donna naturale. Ricordatevi che non per forza dobbiamo essere tutti uguali (…) CON il seno perfetto, il naso perfetto, i capelli perfetti. Vorrei dedicare questo a tutte le donne che non sono così e siamo tutte belle, anche con il seno più piccolo, con i capelli più corti, con i fianchi un più larghi”

Sebbene l’ex campionessa di sci alpino non abbia offeso nessuno e si sia semplicemente limitata ad esprimere il proprio pensiero, il popolo della rete ha alimentato un polverone social-mediatico e ricamato fantasiosamente sulla reazione di Ilary Blasi.

Isolde Kostner e l’elogio alla bellezza naturale: l’ex naufraga commenta la reazione di Ilary Blasi

Attraverso una nuova intervista concessa a SuperGuidaTv, l’austera Isolde Kostner rivendica la libertà di pensiero e mette a tacere le insinuazioni prive di fondamento e le polemiche sterili:

“Il mio era un discorso generico. Qualche mio amico mi ha detto di andare a vedere dei video dove Ilary ha storto il naso (…) Ma il mio discorso era generico rivolto alle donne che inseguono dei canoni di bellezza. Lungi da me il pensiero di voler offendere qualcuno. Mi dispiacerebbe se qualcuna si sia risentita”

Nonostante le critiche urticanti del popolo della rete, esplose in seguito alle sue affermazioni, l’imperturbabile trentina non si rammarica più di tanto. Il giudizio degli internauti più maliziosi sembra non scalfire minimamente la sua serenità emotiva.