Personaggio di spicco per molti, capro espiatorio per tanti altri. Andrea Cerioli, tutt’altro che estraneo ai corrosivi anatemi del pubblico, finisce ancora una volta nel rovinoso tritacarne social-mediatico.

In una ventesima puntata zeppa di contraddizioni e paradossi, il pubblico de L’Isola dei Famosi 2021 crivella contro Andrea Cerioli ed esprime profondo sgomento per il suo modus operandi.

Con un pizzico di narcisismo e tracotanza, l’irremovibile trentaduenne bolognese si è rifiutato di farsi radere barba e capelli, rinunciando ad una scorta settimanale di pasta al pomodoro. Una scelta tutt’altro che condivisa dal pubblico:

Il popolo del web ha preso letteralmente d’assalto i canali social del programma, esprimendo contrarietà e stigmatizzando la scelta egoistica del naufrago:

“Con che faccia Cerioli si mangia la porzione di pasta come gli altri, dopo non essersi tagliato i capelli?”

Grandi lusinghe e parole di elogio sono state spese, invece, nei confronti dell’esemplare Ignazio Moser, che si è immolato per il bene collettivo garantendo spaghetti in quantità ai protagonisti del reality.

Un applauso ad Ignazio che si è fatto rasare a zero per far vincere ai suoi compagni un piatto di pasta.. Cerioli al contrario ha pensato a se stesso 👎🏻 però adesso se la magna di gusto. Fosse stato per lui non l’avrebbero vista neanche con il binocolo 🙈 #isola #isoladeifamosi

— 𝑆𝐻𝐴𝑅𝑂𝐿 🦋 (@sharol93) May 25, 2021