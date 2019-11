Isola di Pietro 3, “Ha ucciso Chiara”: anticipazioni ultima puntata

L’Isola di Pietro 3 sta per giungere al termine con l’ultima puntata della fiction con Gianni Morandi: finalmente scopriremo chi ha assassinato Chiara

Scopriamo insieme cosa accadrà nella sesta e ultima puntata de L’Isola Di Pietro, in onda il prossimo 22 novembre, in prima serata, su Canale 5.

Le indagini di Diego ed Elena

Nel frattempo, Diego e Elena si ritroveranno a indagare su un fatto alquanto curioso. Nel magazzino reperti della polizia, infatti, una persona sembrerebbe essersi intrufola e avrebbe spostato una felpa.

A questo punto, l’affascinante Vicequestore aggiunto Valerio (interpretato da Francesco Arca) cercherà di depistare le indagini dei colleghi. Presto, però, si ritroverà a fare i conti con un imprevisto inaspettato.

Infine, Caterina (interpretata da Alma Noce) proverà ad avvicinarsi di nuovo a Diego Marra: tuttavia, dopo un’inattesa rivelazione, le sue speranze cesseranno di esserci. Sarà a quel punto che Pietro cercherà di consolare la nipote.

Chi ha ucciso Chiara Spanu?

L’Isola di Pietro sta per concludersi. Nell’ultima puntata della fiction di successo di Canale 5, con protagonista il celebre cantante e attore Gianni Morandi, verranno risolti molti dei misteri che hanno intricato la trama di questa terza stagione.

Vedremo il proseguimento delle indagini sulla cruenta morte di Chiara Spanu, che è stata uccisa in circostanze misteriose, lasciando sua figlia ancora in fasce.

Finalmente, nel corso dell’ultima puntata della fiction, i telespettatori avranno modo di assistere a un punto di svolta. In base alle anticipazioni della sesta puntata, vedremo Monica, la quale si recherà in commissariato, per costituirsi.

La donna, infatti, afferma di essere stata lei ad assassinare la madre della piccola Anna. Nel frattempo continueranno le indagini di Pietro, che sospetterà che in realtà la donna nasconda qualcosa.

Monica starebbe solamente coprendo il principale responsabile del delitto.

Cos’altro accadrà nell’ultima puntata de L’Isola di Pietro 3?