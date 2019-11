Isola di Pietro 3, colpo di scena dell’ultima puntata: la verità sulla morte di Chiara

L’Isola di Pietro 3 è giunta ormai alla conclusione della sua terza stagione. Nell’ultima puntata della fiction di Canale 5 scopriremo finalmente chi è l’assassino della giovane Chiara

Scopriamo cosa accadrà nell’ultima puntata della terza stagione de L’Isola di Pietro, in onda venerdì 22 novembre 2019 in prima serata su Canale 5. Tutti i nodi verranno al pettine, chi è l’assassino di Chiara?

Chi si è introdotto nell’archivio?

Il 22 novembre andrà in onda, su Canale 5, l’ultimo appuntamento con la terza stagione de L’Isola di Pietro.

Continuano senza sosta le indagini per trovare il colpevole dell’omicidio della giovane Chiara. In commissariato, si presenterà Monica, che in base alle sue dichiarazioni sembra proprio che voglia coprire qualcuno.

Nel frattempo, Elena e Diego scopriranno che qualcuno si è introdotto nell’archivio reperti della polizia e ha spostato una felpa. Valerio, a questo punto, cercherà in tutti i modi di depistare i colleghi.

Caterina tenterà di recuperare il rapporto con Diego, che, dopo aver rischiato di perdere Anna, deciderà di fare da genitore alla piccola creatura avuta da Chiara.

Valerio lascerà l’isola?

Nell’ultima puntate de L’Isola di Pietro 3 vedremo che il rapporto tra Valerio ed Elena attraverserà un momento difficile. A causa dei suoi problemi al cuore, il commissario non se la sente di progettare il futuro con la donna, nonostante nutra dei forti sentimenti per la figlia di Pietro.

Nel frattempo, cercherà di depistare le indagini di Elena sull’intrusione nell’archivio prove della polizia, cercando di proteggere la figlia di Monica, Stella.

Intanto Diego sembrerà voler costruire una famiglia con Margherita e la piccola Anna e sarà Pietro a stare vicino a Caterina in questo frangente. Per Valerio, infine, giungerà il momento di decidere se trasferirsi o meno.

Grande attesa per la messa in onda del nuovo appuntamento de L’Isola di Pietro 3, dove tutti i nodi verranno al pettine e verrà svelata finalmente l’identità dell’assassino di Chiara.