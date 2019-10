L’Isola di Pietro 3 apre con il mistero della morte di Alessandro e il grande segreto di Diego. Pronti a scoprire cosa succede?

L’arrivo di nuovi personaggi nel cast de L’Isola di Pietro sconvolgerà gli equilibri dell’isola. Chi sono i nuovi attori della terza stagione? Cosa accadrà?

La morte di Alessandro

Già il primo appuntamento con L’Isola Di Pietro 3 sconvolgerà il pubblico con una terribile notizia. Si scoprirà, infatti, che Alessandro Ferras (Michele Rosiello) è morto.

L’assassino dell’uomo non verrà trovato subito ed Elena (Chiara Baschetti) dovrà fare i conti con il drammatico turbo, che l’ha sconvolta moltissimo.

La donna, che aspetta un bambino dal poliziotto, inizierà ad indagare con l’aiuto del nuovo Vicequestore aggiunto Valerio Ruggeri (Francesco Arca).

Il mistero di Diego

Caterina (Alma Noce) ed Elena ritorneranno a casa da Houston, negli Stati Uniti, dove la ragazza si è sottoposta a un delicato intervento per riacquistare la vista.

Al ritorno di Caterina, il personaggio di Diego (Erasmo Genzini) si renderà conto di stare facendo fatica a portare avanti la sua relazione con la ragazza. Il ragazzo, infatti, dovrà fare i conti con il suo difficile passato.

Allo stesso tempo, Caterina non riuscirà più a capire il giovane, sempre più sfuggente e che sembrerebbe nascondere un segreto.

I nuovi protagonisti de L’Isola di Pietro

Dopo l’uscita dalle scene de L’Isola di Pietro da parte di Michele Rosiello, non sono state confermate neppure le presenze di Lorella Cuccarini e di Ettore Bassi. Ritroveremo, invece, oltre che Gianni Morandi e la giovane Chiara Baschetti, anche Cosima Coppola e Alma Noce.

L’Isola di Pietro 3 vedrà l’arrivo di numerose new entry nel cast. Tra queste, Francesco Arca, interprete del nuovo Vicequestore aggiunto Valerio Ruggeri.

Faranno parte del cast anche Francesca Chillemi, che interpreterà Monica Mirafiori, la vicepreside della scuola molto in confidenza con Valerio; Raniero Monaco Di Lapio che avrà il ruolo di Leonardo Manca, il nuovo insegnante di surf di Caterina; e Caterina Murino che sarà Teresa Orrù, una donna che affronterà una dura depressione dopo la morte del marito.

Approderà sull’isola di Carloforte anche l’attrice Anna Godina, ma per il momento non è stato svelato in quali vesti.

L’appuntamento con la prima puntata de L’isola di Pietro 3 è per venerdì 18 ottobre 2019, in prima serata su Canale 5.