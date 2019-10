Isola di Pietro 3, anticipazioni puntata del 25 ottobre: la sconvolgente confessione di Diego

L’Isola di Pietro 3 torna con la confessione di Diego e con la difficile situazione di Caterina, di ritorno da Houston, nella seconda puntata della fiction di Canale 5

Nella puntata de L’Isola di Pietro 3, in onda il 25 ottobre su Canale 5, vedremo il difficile rapporto tra Caterina e Diego, che sembra nascondere un segreto.

Il ritorno di Caterina

Caterina è tornata in Sardegna dopo un delicatissimo intervento agli occhi che ha dovuto subire ad Houston. Per la Rovandi, nella prossima puntata de L’Isola di Pietro, giungerà il momento fatidico di togliere le bende, per valutare se l’operazione abbia effettivamente avuto successo.

Il ritorno di Caterina sarà segnato, però, anche da un complicato ricongiungimento con Diego. Il Marra, infatti, dimostrerà alla donna di nascondere un importante segreto.

Nel frattempo Valerio e Elena indagheranno per scoprire chi sia il colpevole della morte della madre della neonata ritrovata dal dottor Sereni. I due si getteranno a capofitto per risolvere il caso.

La confessione di Diego

Diego, ormai vinto dai sensi di colpa, deciderà di raccontare al dottor Sereni il suo segreto; un dramma che ormai gli sta sconvolgendo la vita.

Il Marra, infatti, confesserà al pediatra di aver avuto una storia con Chiara durante l’assenza di Caterina. Ha dunque tradito sua nipote, ma c’è di più, perché l’uomo teme di essere lui il padre della bambina partorita da Chiara nell’imbarcazione, poi data alle fiamme.

Si tratta proprio della bambina che Pietro cercherà di salvare, nonostante sia ancora ad alto rischio di morte: la piccola si trova ancora ricoverata in un’incubatrice, in quanto nata prematura.

Nel frattempo, ci si soffermerà sul difficile rapporto tra il nuovo vicequestore Ruggeri e la figlia del pediatra. La relazione tra i due non andrà dal verso giusto, soprattutto per via di profonde differenze caratteriali e dei dolori laceranti che sembrano dilaniarli.