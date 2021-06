L’Isola dei Famosi, viaggio di ritorno infernale: il drammatico rientro in Italia

Disavventure di mare, di cielo e di terra. Lungo il loro viaggio di ritorno in Italia, Awed, Daniele Paciello, Matteo Diamante, Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono imbattuti in estenuanti disavventure e stressanti imprevisti.

Già all’imbarco erano chiare le prime avvisaglie di quello che si sarebbe rivelato un volo pregno di guai. Dopo aver rischiato di perdere il volo per Milano, i tre naufraghi e le rispettive fidanzate hanno appreso di aver perduto borsoni e bagagli.

“Niente, ragazzi. Qualcosa doveva andare storto… Fino alla fine una sofferenza! Oltre ai bagagli, anche il portafoglio dimenticato in aereo. Grande conclusione di quest’Isola”

Dall’alto del suo profilo Instagram, Ignazio Moser ha snocciolato tutte le difficoltà che hanno caratterizzato il loro arduo rientro in Italia. Un viaggio tanto scalognato quanto avverso.

I naufraghi dopo 2 giorni di viaggio non hanno le valige e ignazio ha lasciato il portafoglio in aereo ahaha poveracci #isola #tommasozorzi #tzvip

Incredibile come siano state più interessanti le ultime 48 ore dei naufraghi in viaggio anziché tre mesi di #isola 😅

Sto guardando le storie dei naufraghi che stanno rientrato in Italia.. praticamente stanno ancora in Messico con 6 ore di attesa per fare un altro scalo.. 😳 un viaggio più lungo della storia.. sono tutti stremati

— kikka.vinci (@FrancescaVinci2) June 8, 2021