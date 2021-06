L’epilogo di una grande amicizia? Valentina Persia esterna grande inquietudine e proietta le sue insicurezze nel rapporto d’amicizia con Andrea Cerioli.

No, Valentina Persia non riesce proprio ad accettare la situazione di stallo che si è venuta a creare con Andrea Cerioli. L’indifferenza del suo compagno di reality è, per lei, un tasto più che dolente.

Valentina Persia e Andrea Cerioli, il feeling è agli sgoccioli

La comica romana soffre per l’allontanamento di Andrea Cerioli e, negli ultimi filmati trasmessi dal daytime de L’Isola dei Famosi, esprime grande turbamento. L’espressione del suo volto vale più di mille parole:

“Io piango e ci sto male, perché speravo di finire questo percorso con lui. Io ci sto male, e lui… Sono anche stufa di farmi vedere così. Speravo che questa amicizia continuasse anche fuori”

Il palese disinteresse da parte del trentaduenne bolognese la porta a trarre amare conclusioni:

“Se tu non senti l’esigenza di venire da me a dire “Oh, risolviamo”, significa che non te ne frega niente. E perché devo stare male, visto che la mia vita mi aspetta fuori? Ho pigliato una toppa, non è la prima né l’ultima”

Le insicurezze nei rapporti d’amicizia e d’amore sono inestirpabili e subdole sabotatrici. La leonessa de L’isola dei Famosi questo lo sa bene e si abbandona ad un lungo sfogo, causato da amarezza e desolazione.

Valentina un’anima in pena per Cerioli. #isola — Gems (@TrashQueen01) June 3, 2021

Ma Valentina che continua in loop a parlare del litigio con cerioli? #isola — Alessandra Segneri (@AlessandraSegn5) June 2, 2021

#Isola ho visto nel day time una Valentina modalità vittima che piangeva per Cerioli cattivo che si è dimenticato della loro amicizia pic.twitter.com/8ZJwQxIRWe — Pierameo (@Pierameo3) June 4, 2021