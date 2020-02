Isola dei famosi, le ultime news per l’edizione 2020: nuova conduttrice, inviato e i concorrenti

Isola dei famosi, le ultime news per l’edizione 2020: nuova conduttrice, inviato...

Isola dei famosi tornerà su Canale 5 con una nuova edizione, scopriamo tutte le news e le indiscrezioni sul reality show

Vediamo insieme quali saranno le novità più interessanti che coinvolgeranno il reality show di Canale 5, L’Isola dei famosi.

I conduttori del reality

Una delle novità più importanti de L’Isola Dei Famosi è quella relativa alla conduzione del reality show.

Se fino a poco tempo fa, infatti, sembrava essere certa la presenza di Alessia Marcuzzi, adesso non è più così. La conduttrice, infatti, ha dovuto rinunciare per via di altri impegni professionali.

Al suo posto, tra i nomi più interessanti per la conduzione de L’Isola dei Famosi, vi sono si fanno quelli di Barbara d’Urso e di Ilary Blasi.

I concorrenti de l’Isola dei Famosi

Per quanto riguarda, invece, i concorrenti del reality show, tra i primi nomi che circolano vi sono quelli del senatore Antonio Razzi e dell’Europarlamentare Alessandra Mussolini, delle attrici Marina Suma, Giusy Zenere ed Eleonora Giorgi, della showgirl Silvia Rocca e del conduttore Orlando Portento.

Altri nomi sono quelli di Maria Monse’, Alessia Macari, Valentine Demi, Jessica Rizzo, Luana Borgia e Milly d’Abbraccio, gli attori Angelo Contabile e Fabrizio Bracconieri, il cantante Rosario Miraggio, l’opinionista Jack Vanore, l’annunciatrice Giovanna Elmi, il cavaliere Sossio Aruta, l’hair stylist Kiko’ Nalli, e le modelle Sara Tommasi, Nadia Bengala, Fabiana Britto e Sylvie Lubamba.

Inviati e opinionisti

Per quanto riguarda l’inviato che dovrebbe partire assieme ai naufraghi per dare vita al collegamento con l’Italia, potrebbe trattarsi di uno tra il vincitore dell’edizione dell’anno scorso Marco Maddaloni, il conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia, l’ex concorrente del Grande Fratello Filippo Nardi, il pugile Clemente Russo e l’attore Can Yaman. Gli opinionisti, invece, sembrerebbero essere Alba Parietti e Alda D’Eusanio.

I fan del reality show si chiedono anche quando inizi L’Isola dei famosi 2020: al momento non vi sono comunicazioni ufficiali, ma se l’ipotesi più accreditata è che inizi nel mese di aprile, una volta concluso il Grande Fratello Vip 4.