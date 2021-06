L’Isola dei Famosi, Ubaldo Lanzo svela ciò che accade in Honduras prima...

Ubaldo Lanzo non si sottrae alle punzecchiature dei giornalisti di Casa Chi e snocciola retroscena e aneddoti sulla sua avventura televisiva a L’Isola dei Famosi 2021.

E adesso parla un’ex protagonista de L’Isola dei Famosi 2021. Tenetevi forte: Ubaldo Lanzo, il cromatologo dal carattere fumantino, rompe il silenzio e svela retroscena esclusivi sul dietro le quinte del surving game Mediaset.

L’Isola dei Famosi 2021, Ubaldo snocciola indiscrezioni inedite sul dietro le quinte

I succosi retroscena li ha dati in pasto al pubblico Ubaldo Lanzo, ospite del salottino virtuale Casa Chi, in diretta su Instagram:

“Dell’Isola mi mancano soprattutto i tecnici, le maestranze. Sono state persone stupende, non potevano parlare. Però se stavi male ti davano un conforto, anche solo con lo sguardo, perché davvero non parlavano mai con i concorrenti“

Poi si prodiga in un elogio dedicato all’inviato Massimiliano Rosolino:

“Cosa penso di Rosolino? A me piace lui (…) C’è gran rispetto e ci chiamiamo Sandra e Raimondo. Gli voglio un gran bene. Lui ha la testa da sportivo e io l’ho mandato a quel paese in due secondi. Mi voleva insegnare a essere più calmo e io pure gli ho insegnato tante belle paroline. Mi manca tanto”

Non soltanto scontri all’ultimo sangue con l’inviato honduregno. Senza tanti giri di parole, Ubaldo non fa mistero di avere un debole per lui.

Rosolino e Ubaldo sono la dinamica migliore di ogni puntata 🤣#isola#tommasozorzi — Mer7da 61,4% 🦄 (@mer7da) May 31, 2021