La nuova puntata del reality condotto dalla bellissima Ilary Blasi andrà in onda stasera 10 maggio: anticipazioni e spoiler impensabili!

Sul web fervono i commenti dei fan de L’Isola dei Famosi su chi sarà il probabile vincitore dell’edizione 2021.

Ecco cosa hanno evidenziato di strano alcuni fan: il vincitore sarà davvero uno degli “Arrivisti”? Ecco l’indizio che lascia a bocca aperta!

L’Isola dei Famosi, nuova puntata del 10 maggio: chi sarà eliminato?

Torna stasera lunedì 10 maggio 2021 l’appuntamento con la prima serata dedicata al reality. Ilary Blasi dallo studio di Canale 5 in diretta condurrà la sedicesima puntata de L’Isola dei Famosi che in questa edizione non sta brillando per ascolti eccezionali.

Nel programma le problematiche di salute dei concorrenti stanno mietendo diverse “vittime”. Alcuni tra i concorrenti favoriti tra cui Elisa Isoardi, Paul Gascoigne, Brando Giorgi e Ubaldo Lanzo hanno dovuto abbandonare il gioco mentre altri ancora in gara, come Awed e Cerioli hanno accusato malori che hanno impensierito tutti.

L’attenzione è dunque molto alta sull’eliminazione prevista per questa puntata. In nomination ci sono tre donne: Fariba Tehrani , Francesca Lodo ed Emanuela Tittocchia. Chi tra loro dovrà abbandonare la gara?

La scorsa settimana anche l’opinionista Iva Zanicchi ha dovuto lasciare la diretta per correre in Pronto Soccorso, scopriremo questa sera come sta la cantante.

L’Isola dei Famosi rumors del web: vincerà un Arrivista?

La community dei fan dell’Isola non è avara di commenti su tutto ciò che succede anche al di fuori delle puntate in prime time. Alcuni followers hanno notato nelle riprese dei daily pomeridiani alcune incongruenze che farebbero pensare addirittura ad un’idea ben precisa circa il vincitore designato del reality.

In particolare alcuni utenti avrebbero notato che nelle puntate giornaliere verrebbero proposte per la maggior parte del tempo azioni e dialoghi che avvengono nel gruppo degli “Arrivisti”, mentre i “Primitivi” verrebbero ripresi molto di meno.

“..Io mi sono fatta l’idea che a vincere l’Isola sarà uno del gruppo degli Arrivisti…Vedo ogni giorno che dedicano dieci minuti ao primitivi e venti agli arrivisti..”

Afferma in particolare un’utente che poi prosegue affermando:

“Quindi vince Matteo o Awed”

Ma non solo, gli utenti allungano il tiro facendo un parallelismo proprio tra Awed ed il vincitore del GFVip, Tommaso Zorzi: entrami influencer.

Ma sarà davvero così o molto più semplicemente forse il gruppo degli Arrivisti sta mostrando più dinamiche anche dovute ai malesseri dell’ultim’ora o come ipotizza qualcuno sono “più simpatici”? Per scoprirlo non resta che seguire le evoluzioni del reality e scoprire chi vincerà!