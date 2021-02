Scatta il conto alla rovescia per io debuttò della nuova edizione del reality con Ilary Blasi, novità incredibili nel cast!

Manca davvero poco al varo dell’edizione 2021 de L’Isola dei Famosi, il reality della sopravvivenza per quei vip che decideranno di mettersi alla prova.

A partire saranno nomi molto conosciuti, alcuni dei quali sarebbero confermati. A dover rinunciare invece per motivi di salute Amedeo Goria.

Se sei curioso di scoprire le ultimissime anticipazioni su L’Isola dei Famosi prosegui nella lettura!

L’Isola dei Famosi, al via la nuova edizione

Gli spoiler hanno dato ormai per certo che al via della nuovissima edizione de L’Isola dei Famosi manchi davvero pochissimo.

Il mese prescelto per la nuova avventura dei naufraghi è marzo, dopo la fine dell’altro reality storico di Canale 5, Il Grande Fratello nella sua versione Vip.

Anche L’Isola dei Famosi non è un format recente ma pone le sue radici ben 18 anni fa: l’anno di debutto fu infatti il 2003 e molte erano le differenze con il programma degli ultimi anni.

Innanzitutto la rete: le prime edizioni andarono in onda infatti in casa Rai, mentre successivamente il reality traslocò su Mediaset.

Alla conduzione poi inizialmente una bravissima Simona Ventura, tornata poi nel programma come indimenticabile naufraga nel 2016. Già i rumors risalenti allo scorso gennaio riportavano un secco “no” proprio di Super Simo per tornare alla conduzione dell’Isola, come si legge su You Movies.

L’edizione in onda a breve dunque promette di diversificarsi nuovamente dalle precedenti, a partire proprio dalla conduttrice. Non sarà più la vulcanica Alessia Marcuzzi ma un’altrettanto esplosiva e versatile Ilary Blasi.

Ultimi spoiler: Elettra e Rosolino nel cast, il loro ruolo

Secondo le anticipazioni le novità per questa edizione sarebbero molte, compreso il fatto che gli appuntamenti settimanali sarebbero ben 2, come accaduto nelle ultime edizioni per il GFVip.

Una grossa novità sarà rappresentata dal parterre di opinionisti che commenteranno insieme ad Ilary le puntate. Saranno ben 3 infatti ed il nome di una di loro ha già fatto entrare in fibrillazione tutti i suoi fan.

Stiamo parlando della bellissima e simpaticissima Elettra Lamborghini che non è nuova alle dinamiche dei reality e con la sua franchezza disarmante saprà cogliere tutti gli aspetti più particolari del gioco. Altra opinionista altrettanto vulcanica sarà Iva Zanicchi.

Grandi novità anche per quanto riguarda il ruolo dell’inviato in Honduras. Accantonate le opzioni che riguardavano Elenoire Casalegno o Aurora Ramazzotti, il nome del nuovo inviato, come riporta Tv Soap è quello di Massimiliano Rosolino, ex campione di nuoto oggi 42enne.

Una notizia negativa invece per uno dei concorrenti che avrebbe dovuto partire per l’Isola, Amedeo Goria. Il giornalista papà di Guenda non potrà essere nel cast a causa di alcune visite mediche che non avrebbero dato il permesso di partire per questa avventura bella ma difficile.

Non resta che arrendere l’inizio de L’Isola dei Famosi 2021 per scoprire tutte le sorprese che gli autori hanno deciso per questa edizione.